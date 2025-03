Plastiras Lake Festival: Το φεστιβάλ του καλοκαιριού έχει συναυλίες και κάμπινγκ στη λίμνη

Το Plastiras Lake Festival είναι ξανά εδώ για εσένα που δεν αντέχεις άλλο κρύο, σχολή, δουλειά, υποχρεώσεις και βλέπεις στον ύπνο σου ότι βρίσκεσαι σε μια λίμνη, ακούς τη μουσική που θες και η μόνη σου ανησυχία να είναι αν θα μπορέσεις να σηκώσεις το έρημο κορμί σου από τη σκηνή και να περπατήσεις 100 μέτρα ως το stage.

Μετά από την περσινή υπέροχη χρονιά τόσο για εμάς όσο και για εσάς που ήρθατε και ζήσατε μαζί μας το 1ο Plastiras Lake Festival, είμαστε και πάλι εδώ. Σας ακούσαμε και ετοιμάσαμε το επόμενο φεστιβάλ ακριβώς όπως το θέλετε!

Θες να ακούσεις τη μουσική που γουστάρεις και 13 μουσικά σχήματα; Θες να ξυπνάς και να κάνεις πρωινό μπανάκι στη λίμνη; Θες να αράζεις όλη μέρα στη σκηνή και μέσα σε 2 λεπτά να έχεις καφέ, δραστηριότητες, live; Θες να ανοίγεις τη σκηνή και να έρχεσαι μούρη με μούρη με μια αρκούδα; Έλα ντάξει μην είσαι ψάρι, πλάκα κάνουμε. Η μόνη αρκούδα που ίσως δεις είναι μια με κιθάρα να διασχίζει χαλαρά τη λίμνη.

Θες το μεσημέρι να γλεντάς με τσίπουρο και παράδοση; Το βράδυ να το γυρνάς σε άλλο mood και να "φτύνεις" τις πιο αληθινές ρίμες μπροστά σε αυτόν τον ραπερ που σε έκανε να τις νιώσεις; Να φωνάζεις τους ροκ στίχους που μένουν rent-free στο μυαλό σου, να χορεύεις ασταμάτητα και να νιώθεις σαν να σε διαπερνάει ρεύμα;

Plastiras Lake Festival

Θέλεις να ζήσει και το παιδί σου την απόλυτη φεστιβαλική εμπειρία; Έχεις σκυλί; Έχεις ιγκουάνα; Ό,τι και να έχεις, σ' έχουμε! Είμαστε το πιο family friendly και pet friendly φεστιβάλ! Φέτος, σου έχουμε ετοιμάσει πολλές και διαφορετικές δραστηριότητες για το παιδί σου αλλά και τις κατάλληλες συνθήκες ώστε να ζήσεις μαζί του τα camping vibes με ασφάλεια και ηρεμία. Αν δεν έχεις παιδί γιατί προτιμάς το σκυλί ή αν είσαι και πολύ μάγκας και έχεις και παιδί και σκυλί, σου έχουμε ετοιμάσει ένα ειδικό πάρκο για να κάνει socializing το κατοικίδιο σου!

Line Up:

Παρασκευή 11 Ιουλίου

Σκιαδαρέσες

Εθισμός

Ιουλία Καραπατάκη

Social waste ft Κωσταντής Πιστιόλης

Σάββατο 12 Ιουλίου

Μεσημεριανο γλεντι με τους Banda Entopica

Novel 729

Planet of Zeus

Βασίλης Παπακωνσταντίνου

Γκιντίκι

Κυριακή 13 Ιουλίου

Μεσημεριανο γλεντι με τους Φέρε Τρίο

Pan Pan x Years of Youth

Νατάσσα Μποφίλιου

Bloody Hawk

Hλιοβασίλεμα στη λίμνη.

Extra πληροφορίες

➳ Η Λίμνη Πλαστήρα είναι 3,5 ώρες από την Αθήνα και την Θεσσαλονίκη, στο κέντρο της Ελλάδας. Αν δεν θες να οδηγήσεις, πάρε ΚΤΕΛ ως την Καρδίτσα και θα σε φέρουμε εμείς με ένα ωραίο ride στον χώρο του Festival

➳ Θα ζήσεις 3 ημέρες σε ένα πανέμορφο τοπίο, θα δεις γραφικά χωριά γύρω και κυρίως δεν θα σκας Ιούλιο μήνα μέσα στην πόλη

➳ Θα κατασκηνώσεις (αν το επιλέξεις) σε έναν όμορφα διαμορφωμένο χώρο από εμας, μόλις 150μ. από τη λίμνη, με σκίαση (για να μην ξυπνάς σε θερμοκήπιο) και το σωστό έδαφος (για να μην πάθεις λουμπάγκο)

➳ Το stage μας είναι δίπλα στο νερό και φέτος θα υποδεχτεί καλλιτέχνες από τη ραπ, τη ροκ, την έντεχνη και την ηλεκτρονική σκηνή γιατί στο Festival μας

➳ Στο φεστιβάλ μας, Σάββατο και Κυριακή μεσημέρι, δε θα σε ενοχλεί ο ντάλα ήλιος γιατί σου έχουμε ετοιμάσει ωραίο γλέντι με μουσικούς που θα σε κάνουν να τα ξεχάσεις όλα (μαζί και τα βήματα του χορού)

➳ Οι δραστηριότητες θα είναι πολλές, ακόμα περισσότερες από πέρσι. Πεζοπορίες, υδροποδήλατα, κανό, kayak, mountain bike, τοξοβολία, ιππασία, yoga, αναρρίχηση, workshops & many more to be announced

➳ Citronella, αντηλιακό, μαγιό - σου δώσαμε και τα τρία πρώτα πράγματα που πρέπει να πακετάρεις για να έρθεις να μας βρεις στη Λίμνη Πλαστήρα. Α και την καλή σου διάθεση!

11 - 13 Ιουλίου

ΤΡΑΓΟΥΔΑ | ΤΑΞΙΔΕΨΕ | ΖΩΓΡΑΦΙΣΕ ΤΗ ΣΤΙΓΜΗ

Τιμές Εισιτηρίων:

Early Birds :

40€ (3ήμερο εισιτήριο κατασκηνωτών)

Προπώληση:

50€ για το τριήμερο/ 20€ για την ημέρα

3€/άτομο, κράτηση θέσης σκηνής (τριήμερο)

Ταμείο

Ημερήσιο: 25€

Τριήμερο: 60€

Μεταφορά προς το Plastiras Lake Festival:

Οδικώς 3,5 ώρες από Αθήνα & Θεσσαλονίκη

Δυνατότητα μετακίνησης με λεωφορεία του φεστιβάλ από/προς την Καρδίτσα

*Πληροφορίες για τους κατασκηνωτές

Η κατασκήνωση προσφέρεται για +++ θέσεις σκηνών σε έναν περιφραγμένο χώρο με 24ωρη φύλαξη. Ο χώρος της κατασκήνωσης βρίσκεται 150μ. από τη λίμνη και έχει σκίαση. Είναι υποχρεωτική η κράτηση ανά σκηνή με την αγορά εισητηρίου 3€/άτομο. Για κράτηση σκηνής μπείτε εδώ.

Δικαίωμα για κατασκήνωση έχουν μόνο όσοι επισκέπτες διαθέτουν 3ήμερο εισιτήριο! Το μέγιστο μέγεθος σκηνής είναι 2,5mx3m και θα τοποθεντούνται κατά την άφιξη στο χώρο του φεστιβάλ, από τη διοργάνωση με ειδική σήμανση για τη σκηνή.



Παροχές: Χημικές τουαλέτες, ντουζιέρες, ασφαλής χώρος φόρτισης συσκευών, παρκινγκ για τα αυτοκίνητα των κατασκηνωτών. Στο χώρο θα στηθούν κιόσκια με φαγητό, καφέ, πρωινό, γλυκά, ψιλικά, τσιγάρα, είδη υγιεινής και πρώτης ανάγκης και μπαρ.



Παραγωγή/Διοργάνωση: Fingerprint Productions



Υπό την αιγίδα του δήμου Λίμνης Πλαστήρα και της Περιφέρειας Θεσσαλίας