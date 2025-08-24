Ποια Μύκονος; Ο Νίκος Βέρτης παίζει σε ρουμάνικο φεστιβάλ με γνωστό τενόρο

Πολλά έχουν ειπωθεί για τις «αρπαχτές» των Ελλήνων καλλιτεχνών στην επαρχία, που συνήθως γίνονται το καλοκαίρι, την εποχή που τα νυχτερινά κέντρα διασκέδασης της Αθήνας είναι κλειστά. Άραγε έχει ξεπεραστεί αυτός ο «θεσμός» και οι Έλληνες καλλιτέχνες πέρα από την επαρχία ειδικεύονται και στις εξορμήσεις εκτός των συνόρων; Έτσι φαίνεται, ή τουλάχιστον αυτό θέλουν να μας κάνουν να πιστέψουμε μερικοί από τους πιο γνωστούς Έλληνες καλλιτέχνες.

Το παράδειγμα μας σε αυτή την περίπτωση είναι ο Νίκος Βέρτης, ο οποίος το Σεπτέμβριο θα εμφανιστεί στο Unforgettable Festival, που γίνεται στο Βουκουρέστι της Ρουμανίας, μαζί με τους τενόρους (!) Χοσέ Καρέρας και Αντρέας Μποτσέλι, αλλά και την ποπ τραγουδίστρια Andra.

«Δύο φωνές που ενθουσιάζουν ολόκληρες γενιές, μοιράζονται για πρώτη φορά την ίδια σκηνή. Ένα παραμυθένιο βράδυ, γεμάτο από ελληνικό πάθος, ρουμάνικη φινέτσα και live μαγεία» γράφει η αφίσα της εκδήλωσης, που μας πληροφορεί πως ο Νίκος Βέρτης θα τραγουδήσει μαζί με την Andra.

Το παρακάτω screenshot από τη σελίδα του festival μας υπενθυμίζει πως οι περισσότερες από τις συναυλίες αυτού του υπερθεάματος είναι σχεδόν sold out. Τα πιο προσιτά εισιτήρια πάντως, σε περίπτωση που ενδιαφέρεστε, κοστίζουν 140 ευρώ και είναι για ορθίους. Όσοι αναζητούν μια πιο VIP περιποίηση, θα χρειαστεί να καταβάλλουν τουλάχιστον 1.000 ευρώ κατ'άτομο.