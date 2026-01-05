Ποιο ήταν το Νo 1 τραγούδι σε πωλήσεις το 2025: Στην κορυφή του ετήσιου chart η Panik Records

Η Panik Records ανακηρύχθηκε no 1 δισκογραφική εταιρεία σε ψηφιακές πωλήσεις το 2025, με τους καλλιτέχνες και τα τραγούδια της να κατακτούν τις digital πρωτιές της χρονιάς.

Σύμφωνα ελληνικό ετήσιο IFPI Digital Singles Chart η Panik κατέκτησε την κορυφή με 35,96% στο chart share.

Το no 1 τραγούδι σε ψηφιακές πωλήσεις το 2025 ήταν το «Φωτιά» του Sicario, που έχει γίνει διαμαντένιο με πάνω από 50 εκατομμύρια streaming points, ενώ ταυτόχρονα ο Sicario είναι ο καλλιτέχνης με τα περισσότερα τραγούδια στο top10 της χρονιάς («Φωτιά», «Έμμονη Ιδέα», «Κούκλα», «Αυτός»).

Η πρώτη γυναίκα καλλιτέχνις στο chart ήταν η Ρία Ελληνίδου με το «Κάτι Ξέρεις», που έχει γίνει τριπλά πλατινένιο με περισσότερα από 35 εκατομμύρια streaming points.

Με αυτή τη νέα επιτυχία η Panik έκανε το απόλυτο success story της χρονιάς, καθώς ανακηρύχθηκε no 1 εταιρεία στο ελληνικό ρεπερτόριο και στις ψηφιακές πωλήσεις και στο ραδιοφωνικό airplay.