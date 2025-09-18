Ποιος έχει κάνει τη μεγαλύτερη συναυλία στην Ελλάδα

Πέρασαν λίγες μέρες και ακόμα το Καλλιμάρμαρο «δονείται» από τη διήμερη παρουσία της Άννας Βίσση σε ένα συναυλιακό stage που προσέλκυσε περίπου 130.000 ζευγάρια μάτια σύμφωνα με τις διαθέσιμες εκτιμήσεις προσέλευσης. Πρόκειται για μια επίδοση που δεν περνάει απαρατήρητη. Η Άννα Βίσση πέτυχε κάτι εντυπωσιακό, κάτι που σπάνια συμβαίνει στα χρονικά των συναυλιών στη χώρα μας. Παρακάτω καταγράψαμε ποιες άλλες συναυλίες έχουν φτάσει κοντά σε αυτή την επίδοση ή έστω την έχουν αγγίξει. Είναι και ορισμένες που οριακά φαίνεται πως την έχουν ξεπεράσει, αν και σε διαφορετική συναυλιακή τοποθεσία.

MTV DAY - Καλλιμάρμαρο (2008)

Καλεσμένοι: C-Real, Kaiser Chiefs, REM

Προσέλευση: 50.000 που είχαν την τύχη να δουν από κοντά τον θρυλικό Μάικλ Στάιπ των REM.

Συναυλία για τη Διεθνή Αμνηστία - Ολυμπιακό Στάδιο (1988)

Καλεσμένοι: Μπρους Σπρίνγκστιν, Γιούσου Ν’ Ντουρ, Τρέισι Τσάπμαν, Πίτερ Γκάμπριελ, Γιώργος Νταλάρας, Στινγκ

Προσέλευση: 70.000 φασαίοι των 80s είδαν τρελά ντουέτα με Νταλάρα και Στινγκ.

Rock in Athens - Ολυμπιακό Στάδιο (1985)

Kαλεσμένοι: Depeche Mode, Clash, Boy George, Stranglers, απίστευτά ονόματα (1985)

Προσέλευση: Περίπου 35.000 τη μέρα (άρα 70.000 σύνολο) είδαν τα καλύτερα ονόματα της pop/new wave σε ένα χαοτικό φεστιβάλ.

U2 - Λιμάνι Θεσσαλονίκης (1997)

Καλεσμένοι: Άνοιξε τη συναυλία ο Νίκος Πορτοκάλογλου. Ο Παναγιώτης Ψωμιάδης ωριόταν τότε στα κανάλια πως αυτοί οι «Ύψιλον Δύο» θα καταστρέψουν τη Θεσσαλονίκη.

Προσέλευση: 50.000 τρελοί έγιναν μάρτυρες της "Pop" εποχής των U2. Τυχεροί τρελοί.

Madonna - Ολυμπιακό Στάδιο (2008)

Καλεσμένοι: η Robyn

Προσέλευση: 75.000 είδαν τη Μαντόνα στη τελευταία της μεγάλη κορυφή.

U2 - Ολυμπιακό Στάδιο (2010)

Καλεσμένοι: Δεν θυμόμαστε, ήταν τόσο επικό το γεγονός της "360" περιοδείας (update: ήταν οι Snow Patrol και ο Aviv Geffen)

Προσέλευση: 82.662 και ούτε ένας λιγότερος.

Πυξ Λαξ - Ολυμπιακό Στάδιο (2011)

Καλεσμένοι: Σόλο οι Πυξλ Λαξ.

Προσέλευση: 75.000 άτομα παρακολούθησαν το πρώτο «αποχαιρετιστήριο» των Πυξ Λαξ και το καλύτερο μέχρι σήμερα.

Rolling Stones - Ολυμπιακό Στάδιο (1997)

Καλεσμένοι: Ξύλινα Σπαθιά, πολύ λιωμένο παγωτό εκεί έξω.

Προσέλευση: 79.000 τρελοί και ο Μικ Τζάγκερ να χορεύει ανελέητα.

Γιώργος Νταλάρας - Ολυμπιακό Στάδιο (1983)

Καλεσμένοι: Χάρις Αλεξίου, Γιάννης Πάριος, το επικό γλέντι της μεταπολίτευσης.

Προσέλευση: 160.000 θεατές, σύμφωνα με τις εφημερίδες της εποχής, με ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΑ κέρδη

Διονύσης Σαββόπουλος - Ολυμπιακό Στάδιο (1983)

Καλεσμένοι: Μόνος του και όλοι τους (να χορεύουν).

Προσέλευση: Τουλάχιστον 80.000 άτομα είδαν τον Σαββόπουλο σε μια θρυλική συναυλία από την εποχή του άλμπουμ «Τραπεζάκια Έξω».

Λουκιανός Κηλαηδόνης - Το Πάρτυ στη Βουλιαγμένη (1983 - τι χρονιά για τα ελληνικά λάηβ κι αυτή!)

Καλεσμένοι: Νέλλη Σεμιτέκολο, Μανώλης Μικέλης με την Big Band, Λία Βίσση, Μαντώ Σταματοπούλου, Μαργαρίτα Ζορμπαλά, Βαγγέλης Γερμανός, Χορωδία και μαντολινάτα Φώτη Αλέπορου, Διονύσης Σαββόπουλος, Three and the Koukos Band, Αφροδίτη Μάνου και Γιώργος Νταλάρας.

Προσέλευση: Σύμφωνα με εκτιμήσεις της αστυνομίας, κοντά στους 100.000.

Mε πληροφορίες από playback.gr, mixgrill.gr, wikipedia