Πολυξένη Καράκογλου: Κυκλοφόρησε το «Καρδιά μου Κράτα» σε μουσική Alex Sid και στίχους Ναταλίας Γερμανού

Η Πολυξένη Καράκογλου ερμηνεύει το τραγούδι του Alex Sid και της Ναταλίας Γερμανού «Καρδιά μου κράτα»! Μία συνεργασία έκπληξη που ένωσε τρεις ξεχωριστούς κόσμους και μας έδωσε ένα υπέροχο αποτέλεσμα!

Το τραγούδι «Καρδιά μου κράτα» μιλά για τη δύναμη να προχωράς όταν τα όνειρα δεν εκπληρώνονται. Μια αναμέτρηση με τον ίδιο σου τον εαυτό για να επαναπροσδιορίσει και να ανακαλύψει νέα μονοπάτια, κρυφά και φανερά, για να αγγίξει νέους ορίζοντες.

Το τραγούδι «Καρδιά μου κράτα» γράφτηκε για τις ανάγκες της αγαπημένης τηλεοπτικής σειράς «Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι».

Ακούστε το τραγούδι στο YouTube πατώντας εδώ ή στο Spotify πατώντας εδώ.

Την ενορχήστρωση υπογράφουν από κοινού ο Alex Sid και ο Μάριος Ιβάν Παπούλιας.

Ο Alex Sid έπαιξε κιθάρα, πιάνο, μαντολίνο και έκανε και τα φωνητικά ενώ ο Μάριος Ιβάν Παπούλιας έπαιξε βιολί και βιόλα.

Η ηχογράφηση έγινε στο Matrix Studio.

Κυκλοφορεί από την Panik Oxygen.