Πού είναι σήμερα η Ελίνα Κωνσταντοπούλου που είχε παίξει και για λίγο στους Δύο Ξένους;

Η Ελίνα Κωνσταντοπούλου έγραψε τη δική της μουσική ιστορία στα '90s με μεγαλύτερη επιτυχία της το τραγούδι «Όταν το Τηλέφωνο Χτυπήσει» που περιλαμβανόταν στον πρώτο δίσκο της, ο οποίος είχε κυκλοφορήσει το καλοκαίρι του 1993.

Ίσως είναι και το τραγούδι που την «ακολουθεί» μέχρι και σήμερα περισσότερα από 30 χρόνια μετά, αφού είχε γίνει κυριολεκτικά viral - πριν επινοηθεί καν η λέξη - και οι στίχοι του σλόγκαν της εποχής.

Μην ξεχνάμε ότι ακόμα και στο Ντόλτσε Βίτα στα πρώτα επεισόδια της σειράς όταν οι εργάτες του εργοστασίου της Χριστίνας Μαρκάτου κάνουν απεργία, τραγουδούν το... «Όταν το Τηλέφωνο Χτυπήσει» με τη Χριστίνα σε πλήρη παράνοια να το παίρνει σαν απειλή. Αυτό από μόνο του δείχνει πόσο μεγάλο hit είχε γίνει το τραγούδι που μπορούσε να «κολλήσει» παντού.

Βέβαια, τα πολύ πρώτα της βήματα στο τραγούδι η Ελίνα Κωνσταντοπούλου τα είχε κάνει μερικά χρόνια νωρίτερα και συγκεκριμένα από το 1988, ενώ από το πρώτο της άλμπουμ είχε ξεχωρίσει και το τραγούδι «Έρημος».

Η γνωστή τραγουδίστρια είχε κάνει εκείνη την εποχή γκεστ εμφανίσεις σε σόου όπως το «Μπράβο» της Ρούλας Κορομηλά και όχι μόνο, καθώς επίσης σε τηλεοπτικές σειρές, μεταξύ των οποίων και η αγαπημένη σειρά του Mega, «Δύο Ξένοι».

Το 1995 εκπροσώπησε την Κύπρο τερματίζοντας, όμως, στη 12η θέση, ενώ στην πορεία κυκλοφόρησε και τα άλμπουμ «Τη Ζωή Μου Λυτρώνω», «Άκουσέ Με», «Ένστικτο» από τα οποία έγιναν και άλλα τραγούδια μεγάλες επιτυχίες, όπως το Άκουσέ Με και το Θεία Δίκη.

Θα περίμενε κανείς πως μετά από τόση μεγάλη επιτυχία, θα ακολουθούσε μια εξίσου δυνατή πορεία στο τραγούδι.

Ωστόσο, από ένα σημείο και μετά κάτι τέτοιο δεν συνέβη με την Ελίνα Κωνσταντοπούλου να εξηγεί σε συνέντευξή της στη Super Κατερίνα πριν περίπου έναν χρόνο ότι τα παράτησε επειδή ήθελε να κάνει οικογένεια, αλλά και επειδή «δεν είχε γερό στομάχι».

Έτσι, από το 2001 και για 9 χρόνια δεν είχε κυκλοφορήσει κάποιο άλμπουμ, ενώ ήδη από το 2005 είχε σταματήσει τις εμφανίσεις σε νυχτερινό κέντρο.

Το 2010 κυκλοφόρησε το άλμπουμ «Ξεκίνα», ενώ πριν έναν χρόνο, τον Φεβρουάριο του 2025 έκανε με τεράστια επιτυχία μια και μοναδική live εμφάνιση σε κλαμπ της Αθήνας.

Έκτοτε απέχει και πάλι από τα μουσικά πράγματα με την ίδια να έχει δηλώσει στην εκπομπή Super Κατερίνα:

«Δεν είχα δυνατό στομάχι, γι’ αυτό και τα παράτησα κάποια στιγμή. Άφησα το μικρόφωνο γιατί ήθελα να κάνω οικογένεια. Αυτό ήταν και το κρυφό μαράζι της μαμάς μου γιατί δεν ήθελε να αφήσω το τραγούδι και να κάνω οικογένεια. Με πολέμησαν και δέχθηκα σεξουαλικές παρενοχλήσεις στην πορεία.

Ποιoς δεν έχει δεχτεί; Μέσα στη νύχτα, όπως και στη μέρα, ποιος και ποια κοπέλα δεν έχει δεχτεί σεξουαλική παρενόχληση; Όλες. Υπήρξαν και μεγάλα ονόματα που μου έβαλαν τρικλοποδιές.

Υπήρξε όνομα που με έβγαλε από την εταιρεία, που είχα μπει για να κάνω πρώτο δίσκο, υπήρξε όνομα που με έβγαλε από το μαγαζί που ήταν να δουλέψω».