Πράσινη Σκάλα: Η Lah Porella παρουσιάζει live το ντεμπούτο album της στο ILION Plus

Ελάτε να γιορτάσουμε μαζί το μικρό κορίτσι που μεγάλωσε, τη μικρή Αφροδίτη, σε μία συναυλία - πάρτυ γεμάτη χρώματα, συναισθήματα, χορό … και μαγειρευτό (το καλό το γιαγιαδίστικο) φαγητό!

Πολύχρωμο, προσωπικό, αναπάντεχο – η Πράσινη Σκάλα είναι ένας δίσκος – υπενθύμιση, μία ιστορία ενηλικίωσης, γεμάτος αντιθέσεις, ανεμελιά και εικόνες. Μέσα από τις συνθέσεις της η Lah Porella μπλέκει τον ήχο της ελληνικής electro-folk με στοιχεία της indie και alternative μουσικής, δημιουργώντας ένα ιδιαίτερο μουσικό τοπίο που κινείται ανάμεσα στο ονειρικό και το βιωματικό.

Στη σκηνή του ILION Plus, μαζί με την μπάντα της θα παρουσιάσουν ζωντανά όλα τα κομμάτια του δίσκου, δίνοντας νέα ενέργεια και διάσταση στον ήχο τους. Το κοινό θα έχει επίσης, την ευκαιρία να ακούσει για πρώτη φορά ακυκλοφόρητο υλικό, που θα κάνουν τη βραδιά να μοιάζει περισσότερο με γιορτή παρά με μια τυπική συναυλία.

Από τη σκηνή δεν θα λείψουν και αγαπημένοι φίλοι και συνεργάτες που στήριξαν την καλλιτεχνική αυτή διαδρομή, συμμετέχοντας σε ένα ζεστό, συλλογικό live γεμάτο αυθορμητισμό, χορό & εκπλήξεις.

Η υπέροχη μπάντα της θα είναι εκεί για να σιγουρευτεί ότι θα χορέψετε μέχρι τελικής πτώσης:

Στέλιος Μίχας Εγγλέζος ( τρομπόνι )

) Αναστάσης Κοτσίνης (κιθάρα, synth)

Weronika Amelia Kijewska ( βιολοντσέλο )

) Δημήτρης Κοντός ( τύμπανα )

) Βασίλης Καβουκίδης (πιάνο, μπάσο)

Το live θα ανοίξει ο Laertis, ο Έλληνας μουσικός με έδρα το Λονδίνο, που με τα τραγούδια του φέρνει κοντά την alternative folk με την Latin και την psychedelic rock σκηνή. Έχει εμφανιστεί ζωντανά σε πόλεις όπως Λονδίνο, Κοπεγχάγη και Mexico City όπως και σε διάφορες μουσικές σκηνές στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Το 2022 κυκλοφόρησε το ντεμπούτο του άλμπουμ Les Vulnerables. Το 2025 κυκλοφόρησε το ΕΡ με τίτλο FREE, ενώ συνεχίζει να παρουσιάζει το νέο υλικό του σε ζωντανές εμφανίσεις. Στο ILION Plus θα παρουσιάσει τραγούδια από τη δισκογραφία, μαζί με ακυκλοφόρητο υλικό.

INFO:

Πέμπτη 23 Απριλίου

ILION plus

Αθήνα, Κοδριγκτώνος 17

Doors Open: 20.30

Εισιτήρια :

Early Bird: 10€ | Presale: 12€

Ταμείο: 14€

Προπώληση Εισιτηρίων: https://www.more.com/gr-el/tickets/music/lah-porella-prasini-skala-album-presentation-at-ilion-plus/