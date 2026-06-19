Release Athens 2026: Γιατί ακυρώνει εκτάκτως η Anna von Hausswolff - Τι αλλάζει με τον Nick Cave

Την ακύρωση της εμφάνισης της στο Release Athens 2026 ανακοίνωσε η Anna von Hausswolff μέσα από τα επίσημα κανάλια της, αναφέροντας ότι βρίσκεται σε περίοδο ανάρρωσης, αφού υπεβλήθη πρόσφατα σε χειρουργική επέμβαση και δεν θα μπορέσει να πραγματοποιήσει τις προγραμματισμένες εμφανίσεις της.

Όπως ανακοίνωσε το Release Athens, καθώς ελάχιστες ημέρες απομένουν μέχρι τη συναυλία της 24ης Ιουνίου, αποφασίστηκε να μη γίνει αντικατάσταση στο πρόγραμμα.

Release Athens 2026: Τι αλλάζει στο πρόγραμμα

Σε συνεννόηση με τους καλλιτέχνες της βραδιάς, τόσο οι Nick Cave & The Bad Seeds όσο και ο Baxter Dury θα παρουσιάσουν εκτενέστερα sets.

Οι διοργανωτές ευχήθηκαν στην Anna von Hausswolff ταχεία και πλήρη ανάρρωση, εκφράζοντας την ελπίδα να τη δούμε σύντομα ξανά στη σκηνή και στην Αθήνα.