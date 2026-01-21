Release Athens 2026: Megadeth & Sepultura ενώνουν δυνάμεις για το τελευταίο μεγάλο ραντεβού με την Ελλάδα

Δύο από τα πιο καθοριστικά ονόματα στην ιστορία του heavy metal ανεβαίνουν στην ίδια σκηνή, στο πλαίσιο των αποχαιρετιστήριων περιοδειών τους, για μια βραδιά υψηλού συμβολισμού που θα αποτελέσει το τελευταίο μεγάλο τους ραντεβού με το ελληνικό κοινό. Μια ανεπανάληπτη στιγμή, με την υπογραφή δύο συγκροτημάτων που άλλαξαν για πάντα τον σκληρό ήχο.

Περισσότερα ονόματα θα ανακοινωθούν σύντομα.

Οι Megadeth αποτελούν έναν από τους ακρογωνιαίους λίθους του thrash metal και μία από τις πιο επιδραστικές μπάντες στο ευρύτερο φάσμα του metal. Δημιούργημα του Dave Mustaine μετά την αποχώρησή του από τους Metallica, το συγκρότημα δεν ακολούθησε απλώς το ρεύμα της εποχής, αλλά όρισε εκ νέου τα όρια του είδους, συμβάλλοντας καθοριστικά στη διαμόρφωσή του, συνδυάζοντας απίστευτη ταχύτητα με υψηλή τεχνική αρτιότητα.

Με δίσκους-ορόσημα που καθόρισαν γενιές μουσικών και ακροατών, οι Megadeth καθιέρωσαν έναν ήχο άμεσα αναγνωρίσιμο: περίπλοκα riffs, εναλλαγές ρυθμών και μια αδιάκοπη αίσθηση έντασης που παρέμεινε αναλλοίωτη μέσα στις δεκαετίες. Η πορεία τους μετρά δεκάδες εκατομμύρια πωλήσεις, αμέτρητες περιοδείες και ένα Grammy, επιβεβαιώνοντας τη θέση τους στην ελίτ του παγκόσμιου metal.

Την Παρασκευή, 23 Ιανουαρίου, το συγκρότημα κυκλοφορεί τον τελευταίο του στούντιο δίσκο, σηματοδοτώντας το κλείσιμο ενός ιστορικού κύκλου. Παράλληλα, ξεκινούν μια τελευταία, παγκόσμια και πολυετή περιοδεία, επιλέγοντας να αποχωρήσουν με τους δικούς τους όρους, στο απόγειο της δημιουργικής τους δύναμης.

Στο πλαίσιο αυτής της αποχαιρετιστήριας περιοδείας, οι Megadeth επιστρέφουν στη σκηνή της Πλατείας Νερού για να μας προσφέρουν την ευκαιρία να γιορτάσουμε όλοι μαζί το έργο μιας μπάντας που επαναπροσδιόρισε το metal. Όπως λέει ο ίδιος ο Mustaine: «Ξεκινήσαμε ένα μουσικό στυλ, ξεκινήσαμε μια επανάσταση, αλλάξαμε την κιθαριστική μουσική και μαζί αλλάξαμε τον κόσμο». Και έχει απόλυτο δίκιο.

Από τα underground σοκάκια του Belo Horizonte μέχρι τις μεγαλύτερες σκηνές του πλανήτη, οι Sepultura κατάφεραν κάτι που λίγες μπάντες έχουν πετύχει: να γίνουν η μουσική φωνή μιας ολόκληρης χώρας. Για τέσσερις δεκαετίες, το όνομά τους έγινε συνώνυμο της ακατέργαστης ενέργειας, των tribal ρυθμών και της πρωτοποριακής προσέγγισης που έδωσε νέα διάσταση στο thrash και το groove metal.

Με δίσκους όπως το θρυλικό “Roots”, που έχει ξεπεράσει τα 150 εκατομμύρια streams στο Spotify, το εκρηκτικό “Arise” και το επαναστατικό “Chaos A.D.”, οι Sepultura έγραψαν τη δική τους ιστορία: δεκαπέντε studio albums, 14 χρυσοί δίσκοι, πάνω από 20 εκατομμύρια πωλήσεις παγκοσμίως και περιοδείες σε 80 χώρες, συμβάλλοντας καθοριστικά στην ανάδειξη της Βραζιλίας ως μιας από τις πιο ζωντανές και επιδραστικές σκηνές του παγκόσμιου metal.

Ο πιο πρόσφατος δίσκος τους, "Quadra" (2020), που έφτασε στο νούμερο 5 των γερμανικών charts, απέδειξε ότι η φλόγα τους δεν έσβησε ποτέ. Και τώρα, έρχεται η τελική πράξη: μια 18μηνη farewell tour που θα διασχίσει τον κόσμο, γιορτάζοντας 40 χρόνια ύπαρξης.

Κατά τη διάρκεια αυτής της περιοδείας, η μπάντα θα ηχογραφήσει 40 live κομμάτια σε 40 διαφορετικές πόλεις, δημιουργώντας μια τεράστια συλλογή από τις πιο εκρηκτικές τους στιγμές επί σκηνής. Ένα τελευταίο δώρο στους fans που τους στήριξαν με πάθος και ανυποχώρητη αφοσίωση σε όλη αυτή τη διαδρομή.

Στο πλαίσιο αυτής της ιστορικής περιοδείας, οι Sepultura ανεβαίνουν στη σκηνή του Release Athens 2026 για μια εμφάνιση υψηλού συμβολισμού: έναν τελευταίο, ηχηρό αποχαιρετισμό από μια μπάντα που μετέφερε τα χρώματα, τους ρυθμούς και το πνεύμα της Βραζιλίας σε ολόκληρο τον metal κόσμο.

Η διάθεση των εισιτηρίων ξεκινάει την Παρασκευή 23 Ιανουαρίου, στις 12:00, προς 60€. Οι επόμενες φάσεις θα ανακοινωθούν στην πορεία.

Επίσης, διατίθεται περιορισμένος αριθμός VIP εισιτηρίων, με τιμή τα 125€.

Στη συγκεκριμένη κατηγορία περιλαμβάνονται οι εξής προνομιακές παροχές:

Ξεχωριστή υπερυψωμένη περιοχή διαμορφωμένη με stands & stools για όλους

Open-bar

Ξεχωριστή πύλη εισόδου

Ιδιωτικό parking

Ξεχωριστές τουαλέτες

Αναμνηστικό δώρο

Παράλληλα, γίνεται διαθέσιμη μια ακόμα ειδική προσφορά για όσες και όσους επιθυμούν να παρακολουθήσουν τρεις ημέρες του φεστιβάλ, επωφελούμενοι από μία σημαντική έκπτωση:

Megadeth, Sepultura & more tba (30/6, Πλατεία Νερού) + Helloween, Saxon, Ashes of Ares (10/7, Πλατεία Νερού) + Sabaton, Savatage, Epica (25/7, Πλατεία Νερού) προς 140€ (όφελος 45€)

Οι κάτοχοι μεμονωμένου ή συνδυαστικού εισιτηρίου για τα shows με headliners τους Helloween και τους Sabaton/ Savatage, μπορούν, αν το επιθυμούν, να προχωρήσουν σε αναβάθμιση στην παραπάνω προσφορά στέλνοντας email στο support@releaseathens.gr με τίτλο "MEGADETH TICKET UPGRADE" & επισυνάπτοντας το εισιτήριό τους.

Σημαντικό: Μέχρι τις 25 Ιανουαρίου, μπορείς να αποκτήσεις όποιο εισιτήριο επιθυμείς για το Release Athens 2026 (γενικής εισόδου, VIP, συνδυαστικό και ΑμεΑ), σε 4 άτοκες δόσεις αποκλειστικά με τη χρήση πιστωτικής κάρτας. Για όλες τις πληροφορίες:

https://www.releaseathens.gr/4-atokes/

Διάθεση εισιτηρίων:

Τηλεφωνικά στο 211770000

Online / releaseathens . gr + more.com

Φυσικά σημεία: https://www.more.com/el/physical-spots/

Όλες οι πληροφορίες (τιμές, πρόγραμμα, πρόσβαση) στο releaseathens.gr

Διάθεση εισιτηρίων ΑμεΑ:

Το Φεστιβάλ φροντίζει για την πρόσβαση Ατόμων με Αναπηρία, προσφέροντας ειδικό χώρο με ανεμπόδιστη θέα προς τη σκηνή. Ο ειδικός χώρος είναι προσβάσιμος με αμαξίδιο, διαθέτει καθίσματα, ξεχωριστές τουαλέτες & δωρεάν parking.

Για την αγορά εισιτηρίων ΑμεΑ, παρακαλούμε να προωθήσετε το αίτημά σας ηλεκτρονικά στο support@releaseathens.gr , επισυνάπτοντας την κάρτα αναπηρίας σας. Για την είσοδό σας στους χώρους ΑμεΑ, η κάρτα αυτή θα χρειαστεί να επιδειχθεί κατά την άφιξή σας στο Φεστιβάλ.