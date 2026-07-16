Το «Σ’ Αγαπώ Σαν Αμαρτία» επιστρέφει: Ο Γιάννης Πλούταρχος δίνει νέα ζωή σε μια θρυλική λαϊκή επιτυχία

Ο Γιάννης Πλούταρχος, ένας από τους πιο αγαπημένους και διαχρονικούς λαϊκούς ερμηνευτές της ελληνικής μουσικής, επιστρέφει με μια κυκλοφορία που ενώνει το χθες με το σήμερα. Το εμβληματικό «Σ’ Αγαπώ Σαν Αμαρτία» αποκτά μια ολοκαίνουργια, σύγχρονη dance εκδοχή, έτοιμη να συστηθεί στη νέα γενιά, διατηρώντας παράλληλα όλη τη δύναμη και το συναίσθημα που το καθιέρωσαν ως ένα από τα πιο αγαπημένα λαϊκά τραγούδια.

Με απόλυτο σεβασμό στην ιστορία του ελληνικού τραγουδιού, ο Γιάννης Πλούταρχος δίνει νέα πνοή σε μια διαχρονική επιτυχία, δημιουργώντας μια version που φιλοδοξεί να αγαπηθεί τόσο από όσους τη γνώρισαν στην πρώτη της μορφή όσο και από εκείνους που θα την ανακαλύψουν σήμερα για πρώτη φορά.

Τη μουσική υπογράφει ο Σπύρος Παπαβασιλείου και τους στίχους ο Λάκης Τεάζης, δημιουργώντας ένα τραγούδι που, από την πρώτη στιγμή της κυκλοφορίας του, αγαπήθηκε όσο λίγα και συνεχίζει μέχρι σήμερα να αποτελεί σημείο αναφοράς για το ελληνικό λαϊκό τραγούδι.

Με μια σύγχρονη dance παραγωγή που ανανεώνει τον χαρακτήρα του τραγουδιού, το «Σ’ Αγαπώ Σαν Αμαρτία» αποκτά νέα δυναμική, χωρίς να χάνει τη διαχρονική του ψυχή. Η νέα εκδοχή του Γιάννη Πλούταρχου φέρνει το κλασικό λαϊκό τραγούδι στο σήμερα, συστήνοντάς το σε μια νεότερη γενιά και αποδεικνύοντας πως οι μεγάλες επιτυχίες μπορούν να ταξιδεύουν από εποχή σε εποχή, παραμένοντας πάντα επίκαιρες.