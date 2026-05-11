Σάββατο 23 Μαΐου στο Botoxe Athens η Αθήνα παραδίδεται στον παλμό του Rave με Ajja, Fatima Hajji, CLTX etc.

Η F.S.I., γιορτάζοντας 25 θρυλικά χρόνια παρουσίας στην ηλεκτρονική μουσική σκηνή (2001–2026), ενώνει τις δυνάμεις της με το ANAGENESIS για ένα επετειακό event που φέρνει για πρώτη φορά κάτω από την ίδια στέγη τις δύο πιο δυναμικές και εκρηκτικές σκηνές της παγκόσμιας dance κουλτούρας: το Psychedelic Trance και το Techno. Με 2 stages και 1 κοινό εισιτήριο, το ANAGENESIS μετατρέπει το BOTOXE Athens στο απόλυτο κέντρο της νυχτερινής ενέργειας, δημιουργώντας ένα immersive μουσικό σύμπαν όπου ο ήχος, τα visuals και η ατμόσφαιρα συγχρονίζονται απόλυτα μέχρι το ξημέρωμα.

Στο Indoor Stage, από τις 23:00 έως τις 07:30, η psy-trance κουλτούρα αποκτά πρωταγωνιστικό ρόλο μέσα από ένα βαθιά ψυχεδελικό ταξίδι γεμάτο hypnotic frequencies, progressive grooves και ατμοσφαιρικά visuals. Το lineup φιλοξενεί κορυφαία ονόματα της διεθνούς σκηνής όπως ο Ajja, ο Egorythmia, το live act του Drip Drop και τον Xdimension, δημιουργώντας μια εμπειρία αφιερωμένη στην απόλυτη ένταση της psychedelic trance σκηνής.

Την ίδια στιγμή, στο Outdoor Stage από τις 22:00 έως τις 07:30, η techno πλευρά του ANAGENESIS ανεβάζει τους παλμούς με industrial aesthetics, raw rave energy και ασταμάτητα BPMs κάτω από τον ανοιχτό ουρανό. Η εκρηκτική Fatima Hajji, ο ανερχόμενος CLTX, ο Christian Cambas, το δυναμικό b2b set των Deherian και SCTR, καθώς και οι Ezara και Vlassis EV συνθέτουν ένα lineup σχεδιασμένο για τους αφοσιωμένους λάτρεις του hard techno και της rave κουλτούρας.

Δεν θα είναι απλώς ένα μουσικό event· θα είναι μια ολοκληρωτική εμπειρία αισθήσεων. Special performances, cinematic lighting, immersive stage design και ένα περιβάλλον σχεδιασμένο ώστε να μεταφέρει το κοινό σε μια νέα διάσταση νυχτερινής διασκέδασης, συνθέτουν το concept μιας βραδιάς που υπόσχεται να μείνει αξέχαστη. Δύο διαφορετικοί κόσμοι ενώνονται σε μία κοινή rave τελετουργία, εκεί όπου η trance ψυχεδέλεια συναντά τη σκοτεινή techno ενέργεια και όλοι γίνονται ένα μέσα από τον παλμό της μουσικής.

Σάββατο 23 Μαΐου 2026

ANAGENESIS — Reborn Through Sound. United Through Rave.

