Scorpions: Θλίψη για τον θάνατο του Φράνσις Μπούχολτς - Η ανάρτηση του συγκροτήματος

Ο Φράνσις Μπούχολτς, (Francis Buchholz) μπασίστας των Scorpions για 19 ολόκληρα χρόνια, πέθανε εχθές μετά από μακρόχρονη μάχη με τον καρκίνο, όπως επιβεβαίωσε η οικογένειά του μέσω των social media.

Η ανακοίνωση, που δημοσιεύτηκε στο Facebook στις 23 Ιανουαρίου, ανέφερε ότι ο θάνατος του Γερμανού μουσικού ήταν «γαλήνιος».

«Με ανείπωτη θλίψη και βαριά καρδιά μοιραζόμαστε την είδηση ότι ο αγαπημένος μας Φράνσις έφυγε χθες από τη ζωή έπειτα από μια ιδιωτική μάχη με τον καρκίνο», ανέφερε το μήνυμα. «Έφυγε από αυτόν τον κόσμο ειρηνικά, περιτριγυρισμένος από αγάπη. Οι καρδιές μας είναι συντετριμμένες. Καθ’ όλη τη διάρκεια της μάχης του με τον καρκίνο, μείναμε στο πλευρό του, αντιμετωπίζοντας κάθε πρόκληση ως οικογένεια – ακριβώς όπως μας έμαθε».

Η οικογένεια Μπούχολτς απευθύνθηκε επίσης στους θαυμαστές του «σε όλο τον κόσμο», προσθέτοντας: «Θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε για την ακλόνητη αφοσίωσή σας, την αγάπη σας και την πίστη που του δείξατε σε όλη την απίστευτη διαδρομή του».

«Του δώσατε τον κόσμο και εκείνος σας έδωσε τη μουσική του σε αντάλλαγμα. Παρότι οι χορδές σώπασαν, η ψυχή του παραμένει σε κάθε νότα που έπαιξε και σε κάθε ζωή που άγγιξε».

Η δήλωση υπογράφηκε «με αγάπη και ευγνωμοσύνη» από τη σύζυγό του, Χέλα, καθώς και από τον γιο και τις δίδυμες κόρες τους – Σεμπάστιαν, Λουίζα και Μαριέτα.

Η ανάρτηση των Scorpions

Οι Scorpions αναφέρθηκαν επίσης στον θάνατο του πρώην μέλους τους: «Μόλις λάβαμε τη πολύ θλιβερή είδηση ότι ο μακροχρόνιος φίλος και μπασίστας μας, Φράνσις Μπούχολτς, έφυγε από τη ζωή. Η κληρονομιά του με το συγκρότημα θα ζει για πάντα και θα θυμόμαστε πάντα τις πολλές όμορφες στιγμές που μοιραστήκαμε μαζί».

Ο Φράνσις Μπούχολτς είχε ενταχθεί στο γερμανικό ροκ συγκρότημα το 1974, παίζοντας μπάσο στο στούντιο άλμπουμ Fly to the Rainbow. Αποχώρησε από το συγκρότημα έπειτα από μια φερόμενη διαφωνία το 1990, με το Crazy World να αποτελεί την τελευταία του μουσική δουλειά με τους Scorpions.