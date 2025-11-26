Shpat Kasapi: Πέθανε ξαφνικά σε ηλικία 40 ετών ο τραγουδιστής της ποπ

Πέθανε σήμερα (26/11) ξαφνικά σε ηλικία 40 ετών ο ποπ τραγουδιστής Shpat Kasapi από την Αλβανία, με τις πρώτες πληροφορίες να; υποστηρίζουν πως έπαθε καρδιακή προσβολή, ενώ δεν είχε ιστορικό με θέματα υγείας.

Ο Shpat Kasapi γεννήθηκε την 1η Μαΐου 1985 στο Τέτοβο. Προερχόμενος από μια οικογένεια με πλούσια μουσική κληρονομιά, ακολούθησε το πάθος του από νωρίς, κάνοντας τα πρώτα του βήματα στη μουσική βιομηχανία στις αρχές της δεκαετίας του 2000, ενώ έγινε πολύ γρήγορα διάσημος και είδωλο για τη νεολαία χάρη στο σύγχρονο στυλ του και τα πιασάρικα τραγούδια του.

Τα τραγούδια του "A më do?", "Valle Kosovare", "Dashni pa limit" και "Aroma e saj" είναι μερικές από τις πιο μεγάλες επιτυχίες του Shpat Kasapi τόσο σε Αλβανία όσο και σε Κόσοβο, φτάνοντας στην κορυφή των charts. Κατά τη διάρκεια της καριέρας του συμμετείχε σε διάφορα σημαντικά φεστιβάλ και συνεργάστηκε με αρκετούς γνωστούς καλλιτέχνες.

Στην προσωπική του ζωή ήταν παντρεμένος και πατέρας ενός παιδιού με την είδηση του θανάτου του να σκορπά θλίψη στους δικούς του ανθρώπους, αλλά και στους αμέτρητους φαν του.