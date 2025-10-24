Σπασμένη Φλέβα: Το νέο τραγούδι του ΛΕΞ θα σου δημιουργήσει ανατριχίλες

Οι φαν του Γιάννη Οικονομίδη μετράνε πια αντίστροφα για την μεγάλη πρεμιέρα της «Σπασμένης Φλέβας» που θα κυκλοφορήσει από την Tanweer στις 27 Νοεμβρίου. Στο πλαίσιο αυτής της ταινίας μάλιστα είχαμε και τη συνεργασία του Οικονομίδη με τον ΛΕΞ.

Σε σενάριο του ίδιου του Γιάννη Οικονομίδη και του Βαγγέλη Μουρίκη, η ταινία είναι τοποθετημένη στο ιδιαίτερο σύμπαν του δημιουργού της, αλλά αυτή τη φορά με ένα τραγικό τέμπο. Η «Σπασμένη Φλέβα» είναι ένα σύγχρονο καθαρόαιμο αστικό δράμα, με τραγικούς ήρωες και μοιραίους χαρακτήρες.

Σπασμένη Φλέβα | Trailer

Το ομώνυμο τραγούδι του ΛΕΞ κυκλοφορεί από σήμερα σε όλες τις πλατφόρμες. Σε αυτό ακούμε το POV του εγωκεντρικού αφηγητή που μιλάει για μία ζωή βουτηγμένη στη βία, το ψέμα και τα χρέη. «Εκεί που το όνειρο πεθαίνει ζουν οι κυνηγημένοι».

Ταυτόχρονα μέσα στο κομμάτι βλέπουμε μία δόση αυτοκριτικής για την οποία, ωστόσο, δεν μπορείς καθόλου να είσαι σίγουρος ότι είναι ειλικρινής. «Είμαι ο χειρότερος άνθρωπος της γης… Αν μπορείς, αγάπησέ με λίγο», λέει σε μία από τις κορυφώσεις του κομματιού ο ΛΕΞ.

Χωρίς καμία διάθεση να κάνω σπόιλερ μπορώ με ασφάλεια να πω, έχοντας δει τη «Σπασμένη Φλέβα στη δημοσιογραφική προβολή, πως το τραγούδι ταιριάζει απόλυτα με την οπτική του πρωταγωνιστή αυτού του αστικού δράματος. Μπορώ επίσης να πω ότι η χρήση του μέσα στην ταινία σου δημιουργεί πολύ έντονα συναισθήματα, ένα εκ των οποίων είναι και η ανακούφιση. Από τις κινηματογραφικές εμπειρίες που σου μένουν για καιρό.