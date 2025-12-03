Το Spotify τήρησε την παράδοση που θέλει την ετήσια ανασκόπηση να κυκλοφορεί τις πρώτες ημέρες του Δεκεμβρίου. Φέτος, το Wrapped έγινε διαθέσιμο στους χρήστες την Τετάρτη, 3 Δεκεμβρίου 2025.

Η λειτουργία εμφανίζεται σταδιακά στους λογαριασμούς των χρηστών σε όλο τον κόσμο, οπότε αν δεν το βλέπετε ακόμα, είναι θέμα χρόνου να εμφανιστεί στην εφαρμογή. Φέτος όμως, τα πράγματα είναι λίγο διαφορετικά σε σχέση με προηγούμενες χρονιές. Το Wrapped έρχεται πιο πλούσιο με διάφορα νέα χαρακτηριστικά και λειτουργίες.

Ίσως η πιο…σοκαριστική λειτουργία είναι εκείνη που υπολογίζει την μουσική του ηλικία. Η λειτουργία αυτή συγκρίνει τα μουσικά σας γούστα με εκείνα άλλων ατόμων της ηλικιακής σας ομάδας, εξετάζοντας παράλληλα τα έτη κυκλοφορίας των τραγουδιών που ακούτε συχνότερα.

Παράλληλα, το νέο Wrapped Party μετατρέπει την ακρόασή σας σε διαγωνισμό εναντίον των φίλων σας, περιλαμβάνοντας διαδραστικές αναμετρήσεις για κατηγορίες όπως "ποιος έπαιξε το πιο σπάνιο κομμάτι;"

Μια ακόμα νέα προσθήκη, με την ονομασία Listening Archive, χρησιμοποιεί τεχνητή νοημοσύνη για να δημιουργήσει εξατομικευμένα "στιγμιότυπα" από τις πιο αξιομνημόνευτες ημέρες που περάσατε στην πλατφόρμα. Για παράδειγμα, μπορεί να σας παρουσιάσει μια αναφορά για την ημέρα.

Για την Ελλάδα πάντως, ορισμένα από τα κορυφαία άλμπουμ που προτίμησαν οι χρήστες της πλατφόρμας είναι το G.T.K. του ΛΕΞ, το POP TOO από τη Μαρίνα Σάττι και 1% από τον Rack.