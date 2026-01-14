Στη διαμαντένια απονομή της «Ανισόπεδης Ντίσκο» και την παρουσίαση τoυ νέου άλμπουμ του Pan Pan

Σε μια άκρως ζεστή και… ηλεκτρονική ατμόσφαιρα πραγματοποιήθηκε η Απονομή του διαμαντένιου και πολυπλατινένιου Pan Pan το βράδυ της 12ης Ιανουαρίου. Ο πολυπράγμων δημιουργός κατάφερε να εθίσει το κοινό με τη διαχρονική πλέον επιτυχία «Ανιόπεδη Ντίσκο», η οποία έχει ξεπεράσει τα 12.5 εκ. streams, κυριαρχεί ασταμάτητα στα charts, και γίνεται Διαμάντι.

Ο Pan Pan υποδέχτηκε εκλεκτούς καλεσμένους στο Commune Athens, όπου έλαβε τις πλακέτες του από τη Διευθύνουσα Σύμβουλο της Minos EMI, A Universal Music Company Μαργαρίτα Μάτσα.

Η «Ανισόπεδη Ντίσκο» έχει κατακτήσει διαμαντένιες ψηφιακές πωλήσεις, το «Χτύπα με σαν ρεύμα στην πίστα» πλατινένιες ψηφιακές πωλήσεις, ενώ «Τα παιδιά θέλουν χορό» χρυσές ψηφιακές πωλήσεις, αποδεικνύοντας πως ο Pan Pan αποτελεί έναν από τους πλέον επιτυχημένους και αγαπητούς εκπρόσωπους της ηλεκτρονικής μουσικής στη χώρα μας.

Για την πορεία του μάλιστα στη μουσική μέχρι τώρα -αλλά και για τη συνολικότερη αισθητική και προσέγγισή του για τη μουσική-, συνομίλησε με τον δημοσιογράφο Μανώλη Γιαννίκιο.

Ωστόσο, ο Pan Pan επεφύλασσε μια έκπληξη. Ο ταλαντούχος δημιουργός παράλληλα με την Απονομή του παρουσίασε το ολοκαίνουργιο άλμπουμ του με τίτλο «Περαστική Μουσική» που κυκλοφορεί από τη Minos EMI, μετά το επιτυχημένο «Υπεραστική Μουσική».

Tι θα συνέβαινε αν εκεί που άκουγες την «Υπεραστική Μουσική» μπορούσες να πάρεις μια εναλλακτική διαδρομή μετά το 9ο track; Η απάντηση είναι η «Περαστική Μουσική».

Επτά κομμάτια με synthesizers και beats κατευθείαν από τις πίστες των μικρών club που χορεύουν με synth pop και post punk και γίνονται αστρική σκόνη πριν το ξημέρωμα. Επτά κομμάτια με ιστορίες μικρών φθορών και μικρών θριάμβων. Επτά κομμάτια με καθημερινές ιστορίες ως αντίδοτο στην καθημερινότητα, αφιερωμένες στα αόρατα δίκτυα που κατοικούν την πόλη.

Σε αυτό το mini album ο Pan Pan αναλαμβάνει σχεδόν αποκλειστικά και τα φωνητικά· η μόνη συμμετοχή είναι της Danai Simou στο αντιπολεμικό "Δεν ξημερώνει εδώ".

Εδώ ολοκληρώνεται η πιο πρόσφατη μουσική πρόταση του Pan Pan, κι αν στην «Υπεραστική Μουσική» σε προέτρεψε να πάρεις τον χρόνο σου με μια βόλτα στα ακουστικά, εδώ σου ζητάει να ιδρώσεις.

Κυκλοφορεί σε όλα τα ψηφιακά καταστήματα και streaming υπηρεσίες: https://panpan.lnk.to/perastikimousiki