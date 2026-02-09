Super Bowl: Η εντυπωσιακή σκηνή του Bad Bunny στήθηκε σε μόλις 7 λεπτά

Η ανεπανάληπτη εμφάνιση του Bad Bunny στο ημίχρονο του Super Bowl, την Κυριακή (8/2), έκανε τους πάντες να μιλούν ξανά για εκείνον καθώς κατόρθωσε να δώσει μια performance που θα μείνει στην ιστορία του θεσμού, η οποία εξελίχθηκε σε μια ωδή στην πατρίδα του, το Πουέρτο Ρίκο, αναπαριστώντας χαρακτηριστικές σκηνές της λατινικής κουλτούρας και των παιδικών του χρόνων.

Ο 31χρονος σταρ, που αναδείχθηκε ως ο δημοφιλέστερος καλλιτέχνης παγκοσμίως για το 2025 σύμφωνα με το Spotify και κέρδισε τρία βραβεία Grammy έγραψε ιστορία, καθώς έγινε ο πρώτος που τραγούδησε εξολοκλήρου στα ισπανικά στα 60 χρόνια του NFL.

Το 14λεπτο σόου περιλάμβανε άπειρες εκπλήξεις, συμπεριλαμβάνοντας αγαπημένους καλλιτέχνες όπως Lady Gaga και Ricky Martin, αλλά και Pedro Pascal, Cardi B, Karol G και Jessica Alba, οι οποίοι εμφανίστηκαν να χορεύουν στη βεράντα της εμβληματικής «casita».

Ωστόσο, κάτι που δεν έχει συζητηθεί αρκετά είναι η ταχύτητα με την οποία στήθηκε το φαντασμαγορικό σκηνικό. Όπως φαίνεται στο βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα, το εντυπωσιακό stage χρειάστηκε μόλις επτά λεπτά για να είναι απολύτως έτοιμο να υποδεχθεί τον Πουερτορικανό καλλιτέχνη.