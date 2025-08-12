Τα Χρόνια Δε Γυρνάνε: Η κοπέλα που λέει το πιο viral τραγούδι του καλοκαιριού

Αν έχεις TikTok σίγουρα κάποια στιγμή θα άκουσες το viral τραγούδι αυτού του καλοκαιριού. Δεν αναφερόμαστε στο Γλέντι, το τραγούδι που θα ακούσεις φέτος σε όλα τα πανηγύρια, αλλά σε ένα νέο κομμάτι που παίζει ασταμάτητα στα βίντεο της πλατφόρμας.

Πρόκειται για ένα νέο, φρέσκο τραγούδι με τίτλο «Τα Χρόνια Δε Γυρνάνε», σε στίχους των Pirini Lailapa και Μάριου Μαυριανού και σε μουσική των Numberless, Μάριου Μαυριανού, και Γιάννη Πούλιου. Έχει κυκλοφορήσει εδώ και σχεδόν ένα μήνα και ήδη ακούγεται παντού.

Το τραγούδι ερμηνεύει η μουσικός Αλεξάνδρα Μάγκου, μια από τις πιο ξεχωριστές, νέες φωνές στην εγχώρια μουσική σκηνή.

Η Αλεξάνδρα Μάγκου έχει γίνει γνωστή, μέσω διαφόρων βίντεο στα social media στα οποία τραγουδάει, ενώ νωρίτερα φέτος, εμφανίστηκε στον Σταυρό του Νότου, παρουσιάζοντας διασκευές κομματιών του ελληνικού ρεπερτορίου.

Το κομμάτι «Τα Χρόνια Δε Γυρνάνε» αγαπήθηκε ήδη από τις πρώτες μέρες που ανέβηκε σε YouTube και social media, ενώ έχει γίνει ήδη viral στο TikTok, με τους χρήστες της πλατφόρμας να ανεβάζουν καλοκαιρινά βιντεάκια, με soundtrack τη φωνή της νεαρής ερμηνεύτριας.

Ακούστε το κομμάτι