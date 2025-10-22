Τα τραγούδια του Διονύση Σαββόπουλου που έγιναν γηπεδικά συνθήματα

Ο Διονύσης Σαββόπουλος επιχείρησε την δική του Έξοδο από τον κόσμο των ζωντανών και από σήμερα ζει μέσα από τα διαχρονικά τραγούδια του. Ο Διονύσης Σαββόπουλος μέσα στα 60 χρόνια της μουσικής του διαδρομής ενέπνευσε εκατομμύρια Έλληνες με τα τραγούδια του, ενέπνευσε νέους καλλιτέχνες ή και απλούς βιοπαλαιστές. Μεταξύ άλλων, ο Σαββόπουλος «ενέπνευσε» και ανθρώπους των γηπέδων, που βρήκαν στη μουσική του ένα ελεύθερο πεδίο δημιουργίας συνθημάτων.

Ο ίδιος γνώριζε αυτή την ιδιόμορφη «υιοθέτηση» των τραγουδιών του και δεν την αποδοκίμαζε (τουλάχιστον δημοσίως), γνωρίζοντας πόσο παράξενη και σουρεαλιστική και αστεία μπορεί να γίνει η ζωή μας. Τουλάχιστον η μουσική του δεν έγινε ποτέ σάουντρακ για οδοντόκρεμες. Κάτι είναι κι αυτό.

Τα καταγράψαμε παρακάτω. Τα τραγούδια. Τα συνθήματα που γέννησαν, αν πηγαίνετε στο γήπεδο, τα σιγοτραγουδάτε ήδη τώρα.

Ντιρλαντά («Το Περιβόλι του Τρελού»)

Συννεφούλα (από το ίδιο άλμπουμ)

Ας Αρχίσουν οι Χοροί («Τραπεζάκια Έξω»)

Σαν τον Καραγκιόζη («10 Χρόνια Κομμάτια»)