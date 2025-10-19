Τέιλορ Σουίφτ: Εκτόξευσε την επισκεψιμότητα γερμανικού μουσείου με το νέο video clip της

Η Τέιλορ Σουίφτ θα μπορούσαμε να πούμε - χωρίς υπερβολή - πως είναι μια κατηγορία μόνη της. Από τα πρώτα βήματά της μέχρι σήμερα, αποδεικνύει κάθε φορά πως δεν έχει ταβάνι. Τα τραγούδια, οι δίσκοι, οι συναυλίες και τα tour της στέφονται από απόλυτη επιτυχία, σημειώνοντας κάθε φορά και ένα καινούργιο ρεκόρ.

Στα 35 χρόνια της, έχει χτίσει μια καριέρα που άλλοι δεν μπόρεσαν καν να ονειρευτούν. Και συνεχίζει. Δεν αποτελεί τυχαία, άλλωστε, μία από τις πιο επιδραστικές καλλιτέχνιδες της γενιάς της. Η Τέιλορ Σουίφτ είναι φαινόμενο και κάθε επόμενη κίνησή της το επιβεβαιώνει. Μερικές φορές, μάλιστα, δεν χρειάζεται να κάνει απολύτως τίποτα.

Η απήχηση που έχει στους θαυμαστές της είναι γνωστή. Ολόκληρα στάδια γίνονται sold out για τις συναυλίες της, ενώ οι προβολές των video clip της στο YouΤube μετρούν εκατομμύρια.

Διαβάστε περισσότερα στο jenny.gr