Τέιλορ Σουίφτ: Η δεύτερη νεότερη δημιουργός που μπαίνει στο Hall of Fame των τραγουδοποιών

Τον τίτλο της δεύτερης πιο νέας δημιουργού που μπαίνει στο Hall of Fame των τραγουδοποιών κερδίζει η Τέιλορ Σουίφτ, ενώ ήδη έχει βραβευτεί 14 φορές με Grammy.

Η τελετή, κατά την οποία θα βραβευτεί μια από τις πιο δημοφιλείς ποπ τραγουδίστριες, έχει προγραμματιστεί για τις 11 Ιουνίου στο ξενοδοχείο Marriott Marquis στη Νέα Υόρκη, όπως ανακοινώθηκε στο CBS Mornings.

Το Songwriters Hall of Fame, το οποίο ιδρύθηκε το 1969, θέτει ως προϋπόθεση για την ένταξη των δημιουργών την κατοχή ενός αξιοσημείωτου ρεπερτορίου, ενώ το δικαίωμα υποψηφιότητας αποκτάται 20 χρόνια μετά την πρώτη τους εμπορική κυκλοφορία, όπως αναφέρει ο Guardian.

Τον περασμένο Μάιο η σταρ ανακοίνωσε ότι αγόρασε τα πνευματικά δικαιώματα της μουσικής της, εξασφαλίζοντας επίσημα την κυριότητα του συνόλου των πρωτότυπων ηχογραφήσεών της, στα οποία συμπεριλαμβάνονται και τα έξι πρώτα άλμπουμ της.