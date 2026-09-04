«Τι να θυμηθώ, τι να ξεχάσω…» Αφιέρωμα στον Απόστολο Καλδάρα στο Φεστιβάλ Βράχων

Η Λαϊκή Ορχήστρα «Απόστολος Καλδάρας» παρουσιάζει:

«Τι να θυμηθώ, τι να ξεχάσω…»

Αφιέρωμα στον Απόστολο Καλδάρα

ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΒΡΑΧΩΝ – ΣΑΒΒΑΤΟ 5 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

Ένα αφιέρωμα στον Απόστολο Καλδάρα δεν είναι απλώς μια συναυλία· είναι μια σύγχρονη αναφορά σε ένα έργο που σημάδεψε βαθιά το ελληνικό τραγούδι. Μέσα από τραγούδια που παραμένουν διαχρονικά, το κοινό θα έχει την ευκαιρία να ξανασυναντηθεί με τη δύναμη ενός λαϊκού λόγου που συνδυάζει την ποιότητα με την απλότητα, την αλήθεια με την συγκίνηση.

Η συναυλία αναδεικνύει το εύρος και τη διαχρονικότητα της δημιουργίας του συνθέτη, φωτίζοντας διαφορετικές περιόδους και όψεις του έργου του. Πρόκειται για ένα μουσικό ταξίδι μνήμης και πολιτισμού, που απευθύνεται τόσο σε όσους μεγάλωσαν με τα τραγούδια του, όσο και σε νεότερους ακροατές που τα ανακαλύπτουν σήμερα.

Η Ορχήστρα «Απόστολος Καλδάρας»

Η δημιουργία της Λαϊκής Ορχήστρας «Απόστολος Καλδάρας» προκύπτει από την ανάγκη διατήρησης και ζωντανής παρουσίασης ενός έργου που αποτελεί θεμέλιο, αλλά και συνέχεια της νεότερης ελληνικής μουσικής. Τα τραγούδια του Καλδάρα, από το 1946 έως σήμερα, παραμένουν ενεργό μέρος της συλλογικής μνήμης και της πολιτιστικής μας ταυτότητας.

Η ορχήστρα αποτελείται από διακεκριμένους μουσικούς και σολίστες, που προσεγγίζουν το έργο με σεβασμό και γνώση, ενώ ταυτόχρονα το ανανεώνουν μέσα από τη ματιά της σύγχρονης γενιάς.

Σημαντικό στοιχείο της πρότασης είναι η συνάντηση καταξιωμένων ερμηνευτών με νέες φωνές, συνεχίζοντας την παράδοση του ίδιου του συνθέτη, ο οποίος στήριξε και ανέδειξε νέους καλλιτέχνες μέσα από το έργο του.

Από την πρώτη μεγάλη παρουσίαση της ορχήστρας δεν θα μπορούσε να λείπει ο Γιώργος Νταλάρας, ο οποίος από τα πρώτα του βήματα είναι άρρηκτα συνδεδεμένος με το έργο του Απόστολου Καλδάρα και με δισκογραφικές συνεργασίες σταθμούς (Μικρά Ασία, Βυζαντινός Εσπερινός)

Κι επειδή ο Απόστολος Καλδάρας εμπιστευόταν και έδινε πάντα βήμα στους νέους ερμηνευτές, στην συναυλία τραγουδούν, κάποιοι από τους πιο αξιόλογους λαϊκούς τραγουδιστές της νέας γενιάς: η Μαρία Αλαμανή, ο Λάμπρος Βασιλείου, ο Γιάννης Διονυσίου, η Βιολέτα Ίκαρη και η Μαριάννα Παπαμακαρίου.

















