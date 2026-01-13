Tίτλοι τέλους για τους Onirama μετά από 25 χρόνια: «Κλείνει ένας μεγάλος κύκλος»

Τίτλοι τέλους πέφτουν για τους Onirama μετά από 25 χρόνια συνεχούς παρουσίας, με το συγκρότημα να διαλύεται και τον Θοδωρή Μαραντίνη να συνεχίζει πλέον σε σόλο πορεία.
Ο τραγουδιστής επιβεβαίωσε την εξέλιξη μιλώντας σε εκπομπή του STAR, τονίζοντας πως «κλείνει ένας μεγάλος κύκλος» και πως πρόκειται για μια μεγάλη αλλαγή, καθώς ετοιμάζει τα επόμενα προσωπικά του μουσικά βήματα.
Οι Onirama σχηματίστηκαν στη Θεσσαλονίκη στις αρχές της δεκαετίας του 2000 και γρήγορα ξεχώρισαν για τον σύγχρονο ήχο και τα δυναμικά live τους.
Κατά τη διάρκεια της πορείας τους κυκλοφόρησαν πολυάριθμα άλμπουμ, σημείωσαν μεγάλες ραδιοφωνικές επιτυχίες, κέρδισαν σημαντικά μουσικά βραβεία και συνεργάστηκαν με κορυφαία ονόματα της ελληνικής μουσικής σκηνής, αφήνοντας το δικό τους αποτύπωμα στο ελληνικό pop-rock τραγούδι.
- Σε αυτό το σημείο ανοίγει το γυμναστήριο του Τάιλερ Μακμπέθ - Πόσο θα είναι η μηνιαία συνδρομή
- Ερφάν Σολτάνι: Ποιος είναι ο 26χρονος διαδηλωτής που θα εκτελεστεί αύριο στο Ιράν
- Μαρία Καρυστιανού: Η φόρα, το ευαγγέλιο και ένας ελληνικότατος κίνδυνος
- Gio Kay: Ποιος είναι ο παίκτης του Survivor που κάνει one man show και «κουβαλάει» τα τηλεοπτικά νούμερα
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.