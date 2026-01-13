Tίτλοι τέλους για τους Onirama μετά από 25 χρόνια: «Κλείνει ένας μεγάλος κύκλος»

Τίτλοι τέλους πέφτουν για τους Onirama μετά από 25 χρόνια συνεχούς παρουσίας, με το συγκρότημα να διαλύεται και τον Θοδωρή Μαραντίνη να συνεχίζει πλέον σε σόλο πορεία.

Ο τραγουδιστής επιβεβαίωσε την εξέλιξη μιλώντας σε εκπομπή του STAR, τονίζοντας πως «κλείνει ένας μεγάλος κύκλος» και πως πρόκειται για μια μεγάλη αλλαγή, καθώς ετοιμάζει τα επόμενα προσωπικά του μουσικά βήματα.

Οι Onirama σχηματίστηκαν στη Θεσσαλονίκη στις αρχές της δεκαετίας του 2000 και γρήγορα ξεχώρισαν για τον σύγχρονο ήχο και τα δυναμικά live τους.

Κατά τη διάρκεια της πορείας τους κυκλοφόρησαν πολυάριθμα άλμπουμ, σημείωσαν μεγάλες ραδιοφωνικές επιτυχίες, κέρδισαν σημαντικά μουσικά βραβεία και συνεργάστηκαν με κορυφαία ονόματα της ελληνικής μουσικής σκηνής, αφήνοντας το δικό τους αποτύπωμα στο ελληνικό pop-rock τραγούδι.