Τόλης Βοσκόπουλος: Πώς έγινε ο «Πρίγκηπας» του λαϊκού τραγουδιού

Ο Τόλης Βοσκόπουλος θεωρείται, και όχι άδικα, ένας από τους σημαντικότερους τραγουδιστές που έχει αναδείξει ποτέ το ελληνικό τραγούδι και ως ένας από τους μεγαλύτερους Έλληνες ερμηνευτές όλων των εποχών. Η παρουσία του στις πίστες αλλά και παλιότερα στον κινηματογράφο του απέδωσαν το προσωνύμιο «Πρίγκιπας»!

Μπήκε στη δισκογραφία με το τραγούδι Βήμα-βήμα του μουσικοσυνθέτη Λυκούργου Μαρκέα και ήταν τότε που καθιέρωσε το όνομά του από Τόλιος όπως τον φώναζαν όλοι σε Τόλης. Η καθιέρωσή του στο πεντάγραμμο ήρθε με το τραγούδι Αγωνία τη χρονιά του 1968 (σύνθεση Γιώργου Ζαμπέτα), το οποίο μέσα σε πολύ λίγο χρονικό διάστημα ξεπέρασε τις 300.000 πωλήσεις, ένα άπιαστο νούμερο για εκείνη την εποχή.

Σημαντική υπήρξε η συνεργασία του με τον Στράτο Διονυσίου. Μάλιστα όταν οι δύο καλλιτέχνες τραγουδούσαν στη Θεσσαλονίκη, ένα απόγευμα αποφάσισαν να πάνε να παίξουν μπιλιάρδο. Η αγάπη του κόσμου για τα λαϊκά είδωλα ήταν τόσο μεγάλη που μέσα σε λίγη ώρα έξω από τη καφετέρια είχαν μαζευτεί χιλιάδες θαυμαστές με αποτέλεσμα να χρειαστεί η συνδρομή της αστυνομίας προκειμένου να μπορέσουν να βγούνε από το μαγαζί.

Ο Τόλης Βοσκόπουλος στον κινηματογράφο

Συμμετείχε αλλά και πρωταγωνίστησε σε θεατρικές παραστάσεις δίπλα σε μεγάλους ηθοποιούς όπως ο Βασίλης Αυλωνίτης, η Ρένα Βλαχοπούλου, η Γεωργία Βασιλειάδου, ο Κώστας Χατζηχρήστος και άλλους. Από τις πιο μεγάλες επιτυχίες του ήταν τα μιούζικαλ όπως: Τραγούδα, θεατρίνε! (1978 μαζί με τη Μαρία Αλιφέρη), Ήρθες σαν όνειρο (1998 μαζί με την Άντζελα Γκερέκου), όπου το θεατρικό σενάριο είναι στηριγμένο στον τρόπο γνωριμίας τους.

Παρουσίασε επίσης σημαντικό έργο ως συνθέτης και στιχουργός καθώς μεγάλοι καλλιτέχνες έχουν τραγουδήσει τραγούδια του. χαρακτηριστική είναι η περίπτωση του Στράτου Διονυσίου, που το 1976 όταν κρίθηκε αθώος από τις δικαστικές αρχές, του έγραψε το πολύ γνωστό τραγούδι με τίτλο Αποκοιμήθηκα το οποίο έγινε μεγάλη επιτυχία και το τραγούδησε και ο ίδιος ο Βοσκόπουλος σε δίσκο του το 1985.

