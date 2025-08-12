Τραγούδια του Μεσοπολέμου: Μια μουσική παράσταση στο Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου

Ο Μίλτος Λογιάδης και ο Αντώνης Σουσάμογλου παρουσιάζουν ένα αφιέρωμα στα τραγούδια της εποχής του μεσοπολέμου στην Ελλάδα και την Ευρώπη, το Σάββατο 23 Αυγούστου στο Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου.

Με τον Δημήτρη Πακσόγλου και την Νάντια Κοντογεώργη στο τραγούδι και μια ομάδα εξαίρετων μουσικών, η παράσταση μας μεταφέρει σε μια εποχή που το αστικό τραγούδι συνυπήρχε με τους αμανέδες της Σμύρνης και το γερμανικό καμπαρέ.

Η Ελλάδα προσπαθούσε να βρει τη μουσική της ταυτότητα στον απόηχο της Μικρασιατικής Καταστροφής και της παράλληλης άνθησης της λόγιας δημιουργίας ενώ σε διαφορετικούς κόσμους συνυπήρχαν ο Κώστας Γιαννίδης με τον Σουγιούλ και τον Αττίκ, ο Νίκος Σκαλκώτας με τον Βασίλη Τσιτσάνη και τον Γιάννη Παπαϊωάννου.

Μια εποχή φαινομενικά ανέμελη, που όμως προμήνυε μια από τις χειρότερες καταιγίδες στην ανθρώπινη Ιστορία.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Νάντια Κοντογεώργη τραγούδι, σκηνοθετική επιμέλεια

Δημήτρης Πακσόγλου τραγούδι

Μίλτος Λογιάδης πιάνο, διεύθυνση ορχήστρας

Αντώνης Σουσάμογλου βιολί, ενορχήστρωση

Λάζαρος Τσαβδαρίδης ενορχήστρωση

Άρτεμις Βαβάτσικα μπαγιάν

Χριστίνα Καλαμπαλίκη τρομπέτα

Ντίνος Μάνος κοντραμπάσο

Μιχάλης Διακογιώργης κρουστά, βιμπράφωνο

Αστέριος Πούφτης τσέλο, μπαγλαμαδάκι

Παναγιώτης Σιωράς κλαρινέτο, σαξόφωνο

Μιχάλης Σουρβίνος κιθάρα, μαντολίνο

INFO

Μίλτος Λογιάδης – Αντώνης Σουσάμογλου

Τραγούδια του Μεσοπολέμου

Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου

23/08/2025 στις 21:30

Αγορά εισιτηρίων

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΕΚΔΟΤΗΡΙΑ Πλατεία Συντάγματος (This is Athens info point Δήμου Αθηναίων) Δε-Πα 10.00-18.00

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ: Δε-Πα 10.00-18.00 | +30 2118008181

ΑΜΕΑ: Δε-Πα 10.00-17.00 | +30 2104834913

Πληροφορίες εισιτηρίων: http://aefestival.gr/plirofories-eisitirion