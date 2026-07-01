Ο τραγουδιστής των Village People, Victor Willis, πέθανε σε ηλικία 75 ετών μετά από «σύντομη αλλά επιθετική ασθένεια», όπως γνωστοποιήθηκε από το περιβάλλον του.

Ο τραγουδιστής ήταν ένα από τα ιδρυτικά μέλη του θρυλικού συγκροτήματος και ήταν μια από τις εμβληματικές φωνές της επιτυχίας τους "YMCA".

Η οικογένειά του εξέδωσε μία λιτή ανακοίνωση, ενημερώνοντας πως ο Willis άφησε την τελευταία του πνοή την Τρίτη (30/06).

Σε δήλωση, που δημοσιεύτηκε στον λογαριασμό Facebook του συγκροτήματος, αναφέρεται: «Με βαθιά θλίψη ανακοινώνουμε τον θάνατο του Victor Willis, τραγουδιστή των Village People».

«Ο Victor πέθανε τη Τρίτη 30 Ιουνίου 2026 από μια σύντομη αλλά επιθετική ασθένεια. Παρακαλούμε να σεβαστείτε την ιδιωτικότητά μας».

Η σύζυγος του Victor, Karen Huff-Willis, επιβεβαίωσε την είδηση, λέγοντας: «Με βαθιά θλίψη ανακοινώνω τον θάνατο του συζύγου μου, Victor Willis».

«Η οικογένεια ζητά την ιδιωτικότητά της σε αυτή τη στιγμή της μεγάλης απώλειας».