«Ξελογιάστρα»: Η Ήβη Αδάμου κυκλοφορεί νέο καλοκαιρινό τραγούδι

Η Ήβη Αδάμου επέστρεψε με το ολοκαίνουργιο single της «Ξελογιάστρα», ένα music anthem σε στίχους και μουσική του Μιχάλη Κουϊνέλη, που ήδη δίνει τον ρυθμό του φετινού καλοκαιριού.

Με τη χαρακτηριστική της ερμηνεία και ένα εκρηκτικό πάντρεμα λαϊκών και balkan στοιχείων, η Ήβη Αδάμου παρουσιάζει μία από τις πιο δυναμικές και ξεχωριστές κυκλοφορίες της χρονιάς, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία φορά τη μοναδική της ικανότητα να μετατρέπει κάθε νέα δουλειά της σε απόλυτο music statement.

Παράλληλα, κυκλοφορεί και το music video του τραγουδιού, σε σκηνοθεσία του Bodega, το οποίο ξεχωρίζει για τη ζεστή κινηματογραφική αισθητική του και τις έντονες εικόνες που παραπέμπουν σε ένα σύγχρονο balkan παραμύθι. Μέσα σε ένα ατμοσφαιρικό σκηνικό χωριού, με κυρίαρχο το λευκό χρώμα -σύμβολο ελευθερίας, θηλυκότητας και καλοκαιρινής ανεμελιάς- η Ήβη Αδάμου εμφανίζεται σαγηνευτική και αυθεντική, χορεύοντας και μοιράζοντας στιγμές με τις φίλες της σε ένα video γεμάτο ρυθμό, κίνηση και συναίσθημα.



