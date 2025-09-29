Zara Larsson: Η τραγουδίστρια που εμπνεύστηκε από ένα meme και ξαναέγινε relevant

Μπορεί να μην έχεις ξανακούσει ποτέ το όνομα της, να μην αναγνωρίζεις το πρόσωπο της, το σίγουρο όμως είναι ότι έχεις ακούσει τραγούδι της. Η Zara Larsson είναι από αυτές τις περιπτώσεις καλλιτέχνη που όλοι έχουμε ακούσει τραγούδι της εκατοντάδες φορές στο ραδιόφωνο ώστοσο στο άκουσμα του ονόματος της δεν μας έρχεται τίποτα..

Η 26χρονη Σουηδή σούπερσταρ, έγινε γνωστή στο ευρύ κοινό στα μέσα της προηγούμενης δεκαετίας όταν κυκλοφόρησε την επιτυχία «Lush Life», τραγούδι που παρέμεινε για εβδομάδες στα top 5 των charts 18 χωρών και έγινε πλατινένιο σε 16 χώρες.

Από το 2015 μέχρι το 2020 η Zara κυριαρχούσε στην ποπ σκηνή κάνοντας συνεργασίες με τους πιο εμβληματικούς Dj της εποχής όπως o David Guetta ενώ γρήγορα μετατράπηκε σε μια από τις πιο γνώριμες φωνές στο ραδιόφωνο με τραγούδια όπως το «Νever Forget You», το «Girls Like» και το «Ain’t My Fault».

Η ιδιάιτερη χροιά και η έκταση της φωνής της ήταν αυτά που ξεχώρισαν τόσο την ίδια όσο και την συγκεκριμένη χρονική περίοδο μουσικά, όπου κάθε ποπ τραγούδι χαρακτηριζόταν από high-pitched φωνητικά και χαρούμενα vibes.

Παρά το γεγονός όμως ότι το ντεμπούτο άλμπουμ της «So Good» που κυκλοφόρησε το 2017, παραμένει εκείνο με τα περισσότερα streams από γυναίκα καλλιτέχνη στο Spotify, η Zara Larsson είχε καταφέρει μέχρι σήμερα το εξής παράδοξο: Να τραγουδάει επιτυχίες που ξέρουν όλοι χωρίς να είναι τόσο αναγνωρίσιμη όσο αρμόζει στα νούμερα των τραγουδιών της.

Από το 2020 και μετά η καριέρα της ως τραγουδίστρια φαίνεται να παρουσίαζε πτώση καθώς ενώ η ίδια συνέχιζε να κυκλοφορεί τραγούδια, κανένα δεν κατάφερνε να γίνει επιτυχία ώστε να την κρατήσει στα φώτα της δημοσιότητας.

Όλα άρχισαν να αλλάζουν περίπου έναν χρόνο πριν, όταν ένα από τα πιο γνωστά της τραγούδια, το «Symphony» που κυκλοφόρησε το 2017, «ξεθάφτηκε» από τα άδυτα του Internet αποτελώντας ήχο του TikTok που συνόδευε ένα meme με..δελφίνια.

Το meme με τα δελφίνια στο TikTok που «γέννησε» τη νέα ZaraLarsson

Δεν υπάρχει καλύτερος τρόπος να κάνεις το κοινό να ασχοληθεί ξανά μαζί σου και κυρίως την Gen Z από το να αυτοσαρκαστείς με ένα meme που αναφέρεται σε τραγούδι σου. Και αυτό ακριβώς έκανε η Zara!

Αλλά τι είναι αυτό το meme με τα δελφίνια και με ποιο τρόπο η τραγουδίστρια το χρησιμοποίησε υπερ της ώστε να ξαναζωντανέψει την καριέρα της;

Πρόκειται για ένα trend που ξεκίνησε πέρσι στο TikTok όπου οι χρήστες μοιράζονταν μια τραυματική τους εμπειρία ή κατάσταση χρησιμοποιώντας το ίδιο βίντεο ενός δελφινιού - καρικατούρα σε ένα τοπίο καλοκαιρινής ώασης, συνοδευόμενο από τον ήχο του τραγουδιού «Symphony» της Zara Larsson.

H Zara αφού ξαναείδε να γίνεται viral ένα τραγούδι της από το 2017 ανέβασε στο προσωπικό της λογαριασμό στο TikTok την αυθόρμητη αντίδραση της, γελώντας και αυτοσαρκάζοντας, χωρίς να έχει ιδέα ότι αυτή ήταν η στιγμή που η καριέρα της θα ξανακτοξευόταν.

Πατώντας πάνω στην δημοτικότητα του, η Zara ξεκίνησε να ενσωματώνει το meme με το δελφίνι στις συναυλίες της είτε με οπτικά εφέ είτε κρατώντας ένα φουσκωτό δελφίνι την ώρα που τραγουδουσε το ρεφρέν του «Symphony», μαζεύοντας χιλιάδες views στο TikTok από χρήστες που κινοποιούσαν τα στιγμιότυπα.

Midnight Sun: Το album της Zara Larsson που σηματοδότησε το rebrand της

Ωστόσο η Zara δεν έμεινε εκεί..Φέτος κυκλοφόρησε το single «Midnight Sun» , ένα τραγούδι που αποτυπώνει τέλεια το νέο της brand και συνδυάζει στοιχεία της ευρωπαϊκής ποπ, του καλοκαιριού, της ελαφρώς «κιτς» 00s αιθητικής με τα έντονα ροζ χρώματα και τα pastels.

Το τραγούδι αλλά και το Album που κυκλοφόρησε πριν λίγες μέρες και έχει «σαρώσει» το Ίντερνετ χαρίζοντας στην καλλιτέχνη μία από τις πιο σημαντικές στιγμές στην καριέρα της.

«Για αυτό το άλμπουμ, σκέφτηκα, «Τι θέλω να πω; Τι θέλω να είναι αυτό;»Είμαι πραγματικά περήφανη για τη σουηδική ποπ κληρονομιά μου, γι' αυτό ήθελα να γράψω για ένα σουηδικό καλοκαίρι όπου ο ήλιος δεν δύει ποτέ. Ήθελα ολόκληρο το άλμπουμ να δίνει την αίσθηση ότι είναι μια καλοκαιρινή νύχτα και δεν τελειώνει ποτέ. Και δεν έχει σημασία αν είναι Δεκέμβριος: η καλοκαιρινή νύχτα θα είναι εκεί για σένα. Σε περιμένει, θα γυρίσει για σένα και θα γυρίσεις για αυτήν», δήλωσε η Zara απευθυνόμενη στους νέους αλλά και παλιούς θαυμαστές της.

Η Zara πριν ακόμα κυκλοφορήσει ολόκληρο το album βρέθηκε να «ανοίγει» τις συναυλίες από την περιοδεία της ποπ τραγουδίστριας Tate McRea, καταφέρνοντας για ακόμη μία φορά να προκαλέσει συζήτηση στα social media για το αν θα έπρεπε να είναι εκείνη η main artist των συναυλιών αφού «έκλεβε την παράσταση» με την φωνή, το performance αλλά και τα iconic outfits της.

Η Zara Larsson έχει καταφέρει κάτι που οι περισσότεροι καλλιτέχνες αδυνατούν λόγω τους status τους: Να παραμείνει προσιτή, να επικοινωνεί ουσιαστικά με τους θαυμαστές της και να είναι πραγματικά συμπαθής. Μπορεί όλο αυτό βέβαια να μην είναι τίποτα άλλο παρά μια ακόμη κίνηση marketing αλλά και τι δεν είναι στις μέρες μας...