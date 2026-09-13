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Νέα σεζόν, νέες εμμονές: Οι σειρές, που έρχονται για να μας κερδίσουν

Ολοκληρωμένος οδηγός επιβίωσης στη μυθοπλασία της τηλεοπτικής σεζόν που ανοίγει αυλαία, με όλες τις καινούριες παραγωγές των καναλιών

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Μπλε Ώρες: Ο «Άγγελος» Βαγγέλης Κακουριώτης και η «Εύα» Ιζαμπέλα Φούλοπ | ΣΚΑΪ
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Οικογενειακά δράματα, κωμικές καταστάσεις, παθιασμένους έρωτες, δικαστικές αψιμαχίες και πολλές, μα πολλές ανατροπές υπόσχονται οι νέες σειρές της σεζόν, που νωρίς νωρίς ανοίγει την αυλαία της.

Οι σειρές εποχής και η μεταφορά στα ελληνικά τουρκικών δραμάτων, όπως και η επανάληψη δοκιμασμένων συνταγών του παρελθόντος παραμένουν στα trends, όμως ας διατηρήσουμε την αισιοδοξία μας. Υπάρχουν προτάσεις για όλα τα γούστα, ανάμεσα τους ίσως και η αυτή που γίνει η επόμενη αγαπημένη τηλεοπτική συνήθεια. Ας δούμε αναλυτικά όλες τις νέες παραγωγές ανά κανάλι.

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