Νέα σεζόν, νέες εμμονές: Οι σειρές, που έρχονται για να μας κερδίσουν

Οικογενειακά δράματα, κωμικές καταστάσεις, παθιασμένους έρωτες, δικαστικές αψιμαχίες και πολλές, μα πολλές ανατροπές υπόσχονται οι νέες σειρές της σεζόν, που νωρίς νωρίς ανοίγει την αυλαία της.

Οι σειρές εποχής και η μεταφορά στα ελληνικά τουρκικών δραμάτων, όπως και η επανάληψη δοκιμασμένων συνταγών του παρελθόντος παραμένουν στα trends, όμως ας διατηρήσουμε την αισιοδοξία μας. Υπάρχουν προτάσεις για όλα τα γούστα, ανάμεσα τους ίσως και η αυτή που γίνει η επόμενη αγαπημένη τηλεοπτική συνήθεια. Ας δούμε αναλυτικά όλες τις νέες παραγωγές ανά κανάλι.

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