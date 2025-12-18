Το Netflix ακύρωσε δημοφιλή σειρά που είχε προκαλέσει την οργή του Πενταγώνου

Θύελλα αντιδράσεων έχει προκαλέσει η είδηση της ακύρωσης της δημοφιλούς σειράς του Netflix «Boots» μετά την κυκλοφορία της πρώτης σεζόν, σύμφωνα με ανακοίνωση της πλατφόρμας.

Η πρώτη σεζόν της σειράς «Boots» έκανε πρεμιέρα τον Οκτώβρη του 2025 συγκεντρώνοντας θετικές κριτικές. Μάλιστα είναι από τις σειρές του Netflix με την υψηλότερη βαθμολογία στο Rotten Tomatoes.

Η σειρά ακολουθεί την ιστορία ενηλικίωσης ενός νεαρού ομοφυλόφιλου άνδρα στο Σώμα Πεζοναυτών των ΗΠΑ, η οποία διαδραματίζεται στη δεκαετία του 1990, όταν το να είσαι ανοιχτά ομοφυλόφιλος στον αμερικανικό στρατό ήταν παράνομο. Φέρει την υπογραφή του Άντι Πάρκερ, με παραγωγό τον Νόρμαν Ληρ, με πρωταγωνιστή τον Μάιλς Χάιζερ ως Κάμερον Κόουπ και βασίζεται στα απομνημονεύματα του πρώην πεζοναύτη των ΗΠΑ Γκρεγκ Κόουπ Γουάιτ, The Pink Marine.

«Woke σκουπίδια»

Πολλοί είναι αυτοί που υποστηρίζουν πως η ακύρωση της σχετίζεται με τον σάλο που προκλήθηκε στο Πεντάγωνο, με αφορμή το περιεχόμενο της σειράς. Πιο συγκεκριμένα, η ακύρωση ήρθε λίγο καιρό αφότου ο γραμματέας Τύπου του Πενταγώνου Κίνγκσλεϊ Γουίλσον, είχε χαρακτηρίσει τη σειρά «Woke σκουπίδια».

Ο συγγραφέας Πολ Ράντνικ ήταν από τους πρώτους που αντέδρασαν στην είδηση της ακύρωσης της δεύτερης σεζόν, γράφοντας στο X/Twitter: «Ντροπή στο Netflix που ακύρωσε την καταπληκτική σειρά «Boots», βασισμένη στα υπέροχα απομνημονεύματα του Γκρεγκ Κόουπ Γουάιτ, «THE PINK MARINE», μετά από μία μόνο σεζόν. Η σειρά έλαβε θετικές κριτικές και εμφανιζόταν σταθερά στις δέκα καλύτερες εκπομπές του streamer. Μια δειλή απόφαση».

Shame on Netflix for cancelling the terrific series BOOTS, based on Greg Cope White's wonderful memoir THE PINK MARINE, after a single season. The show was critically hailed and consistently appeared in the streamer's Top Ten shows. A cowardly decision — Paul Rudnick (@PaulRudnickNY) December 16, 2025

Οι κριτικές στο Netflix

Ήδη από την κυκλοφορία της, η σειρά έκανε αίσθηση στο κοινό. Ο πρωταγωνιστής Miles Heizer, ανοιχτά ομοφυλόφιλος ηθοποιός, είχε μιλήσει για τη σημασία της σειράς: «Είναι ανατριχιαστικό το πώς μια ιστορία του 1990 φωτίζει όσα συμβαίνουν τώρα».

Αξίζει να σημειωθεί ότι η κυκλοφορία της σειράς «Boots» τον Οκτώβρη, συνέπεσε με μια περίοδο όπου το Netflix δεχόταν συχνά κριτική για το ποικιλόμορφο περιεχόμενό του. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, η αντίδραση του Έλον Μασκ, ο οποίος είχε καλέσει τους ακολούθους του να ακυρώσουν τις συνδρομές τους λόγω της παρουσίας τρανς χαρακτήρων σε άλλη σειρά κινουμένων σχεδίων.