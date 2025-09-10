Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αθήνας - Νύχτες Πρεμιέρας: Όταν η πόλη ζει στον ρυθμό του σινεμά

Οι δρόμοι γεμίζουν με αφίσες ταινιών, οι κινηματογράφοι με ανυπόμονες ματιές και οι κουβέντες στις πλατείες και τα μπαρ περιστρέφονται γύρω από νέες ταινίες που θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε στο πλαίσιο του φεστιβάλ, ρόλους που ξεχωρίσαμε και soundtracks που θα ξεχωρίσουν. Οι Νύχτες Πρεμιέρας δεν είναι απλώς ένα φεστιβάλ κινηματογράφου αλλά η στιγμή που η πόλη γίνεται πιο φωτεινή και το απόλυτο σημείο συνάντησης για όσους αγαπούν να βλέπουν ιστορίες να ζωντανεύουν στις κινηματογραφικές αίθουσες.

Μπαίνεις στην αίθουσα και σε κατακλύζει η χαρακτηριστική μυρωδιά του φρεσκοψημένου ποπ κορν, οι ψίθυροι του κοινού λίγο πριν χαμηλώσουν τα φώτα, το φως της οθόνης που αντανακλά στα γεμάτα προσμονή πρόσωπα. Είναι εκείνη η στιγμή σιωπής λίγο πριν ξεκινήσει η ταινία, το γέλιο, οι κουβέντες που συνεχίζονται με το τέλος της, που κάνουν την κάθε προβολή μια εμπειρία που αποτυπώνεται άλλοτε στο μυαλό και άλλοτε στη καρδιά.

Και κάπου εκεί, στην σχεδόν καθιερωμένη πια έξοδο με την παρέα μετά την προβολή, ανάμεσα σε συζητήσεις για την ταινία που μόλις είδατε, η η απόλαυση μιας παγωμένης μπίρας έρχεται να «σφραγίσει» την εμπειρία. Η Fischer, με τον αυθεντικό της χαρακτήρα και το εκλεκτό της άρωμα, είναι η ιδανική επιλογή για να συνοδεύσει την κάθε κινηματογραφική σου στιγμή που μοιράζεσαι.

Fischer: Η πιο σινεφίλ μπίρα της πόλης

Η μπίρα Fischer έχει χτίσει μια αυθεντική σχέση με τον κινηματογράφο, στηρίζοντας έμπρακτα για επτά συνεχόμενα έτη έναν από τους σημαντικότερους πολιτιστικούς θεσμούς της πόλης, το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας «Νύχτες Πρεμιέρας», ως χορηγός βραβείου κοινού.

Συνδυάζοντας την κομψότητα και τον premium χαρακτήρα της, η Fischer προσφέρει ξεχωριστές κινηματογραφικές εμπειρίες στους λάτρεις του σινεμά και την ευκαιρία να ψηφίσουν την αγαπημένη τους ταινία.

Για δύο εβδομάδες, από 1 έως τις 12 Οκτωβρίου, επιλεγμένες κινηματογραφικές αίθουσες στην πόλη, θα υποδεχθούν διεθνείς και ελληνικές προβολές και πληθώρα θεατών, όπου παρέα με μια παγωμένη Fischer, οι θεατές θα μετρήσουν τις κινηματογραφικές τους εμπειρίες και όχι τον χρόνο.

Μπαίνοντας στο επίσημο site της Fischer μπορείς να δηλώσεις συμμετοχή στον διαγωνισμό και να κερδίσεις 10 διπλές προσκλήσεις για τις πιο πολυσυζητημένες προβολές του φεστιβάλ. Τα βήματα συμμετοχής είναι απλά καθώς το μόνο που θα χρειαστεί να κάνεις είναι να γίνεις μέλος στον κόσμο της Fischer έως τις 24 Σεπτεμβρίου και έτσι θα μπεις στην κλήρωση για να δεις από κοντά οποιαδήποτε κινηματογραφική προβολή από τις Νύχτες Πρεμιέρας, επιλέξεις. Και μην ξεχάσεις μετά την ταινία, να ψηφίσεις και για το Βραβείο Κοινού!

Κλακέτα και «φύγαμε» για το μεγαλύτερο φεστιβάλ κινηματογράφου της Αθήνας. Γιατί κάθε μεγάλη ιστορία θέλει και τον δικό της πρωταγωνιστή.

Επιμέλεια: Αφροδίτη Παναγοπούλου