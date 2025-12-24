Ο Cillian Murphy «ξαναζωντανεύει» τον Tommy Shelby στο εκρηκτικό τρέιλερ του Peaky Blinders: The Immortal Man!

Το σύμπαν των Peaky Blinders επιστρέφει δυναμικά με την ταινία Peaky Blinders: The Immortal Man, φέρνοντας ξανά τον Cillian Murphy στον εμβληματικό ρόλο του Tommy Shelby.

Τέσσερα χρόνια μετά το φινάλε της σειράς, το Netflix κυκλοφόρησε το πρώτο εντυπωσιακό τρέιλερ, προετοιμάζοντας το έδαφος για μια νέα, σκοτεινή και φιλόδοξη ιστορία.

Η ταινία θα προβληθεί σε επιλεγμένες αίθουσες στις 6 Μαρτίου και θα ανέβει στο Netflix στις 20 Μαρτίου, σηματοδοτώντας την πολυαναμενόμενη επιστροφή της διαβόητης συμμορίας του Μπέρμιγχαμ.

Μαζί με τον Murphy, επιστρέφουν η Sophie Rundle, ο Stephen Graham και ο Ned Dennehy, ενώ το καστ ενισχύεται με ονόματα όπως οι Rebecca Ferguson, Barry Keoghan και Tim Roth.

Τη σκηνοθεσία αναλαμβάνει ο Tom Harper, συνεχίζοντας την κληρονομιά της σειράς που δημιούργησε ο Steven Knight και ολοκληρώθηκε το 2022 μετά από έξι σεζόν.

Όπως δήλωσε ο Murphy, «ο Tommy Shelby δεν είχε τελειώσει μαζί μου» — και οι φαν δείχνουν ήδη έτοιμοι για το επόμενο κεφάλαιο.