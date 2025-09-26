Ο Dub FX σε ένα μουσικό υπερθέαμα με αφορμή την πανευρωπαϊκή του περιοδεία

Θα απολαύσουμε ένα μουσικό υπερθέαμα, ένα εκρηκτικό και καθηλωτικό live γεμάτο από ολόφρεσκη afro, drum & bass, hip hop και reggae όπως δεν τις έχουμε ακούσει ξανά από μια πραγματικά ιδιαίτερη και μοναδική περίπτωση καλλιτέχνη. Το “Open Secret Society”, αποτελεί ένα άλμπουμ συνεργασίας μεταξύ των Dub FX και Woodnote [επί σειρά ετών συνεργάτη του και σαξοφωνίστα του] και ενσαρκώνει το πνεύμα του κινήματος, με τον ίδιο τίτλο - προκαλώντας τα όρια, αφυπνίζοντας τη συνείδηση και ενώνοντας τους ανθρώπους μέσω της μουσικής. Ετοιμαστείτε να απολαύσουμε τη μελωδική φωνή του Dub FX και τις δυναμικές ενορχηστρώσεις πνευστών τουWoodnote!

Προπώληση Εισιτηρίων: Αποκλειστικά από το more.com και σε δίκτυο καταστημάτων.