Μενού

Ο Dub FX σε ένα μουσικό υπερθέαμα με αφορμή την πανευρωπαϊκή του περιοδεία

Ο παγκοσμίου φήμης beatboxer και κορυφαίος καλλιτέχνης της street art, θα βρεθεί το Σάββατο 18 Οκτωβρίου στο Fuzz στο πλαίσιο της πανευρωπαϊκής περιοδείας του για την παρουσίαση του νέου του album με τίτλο Open Secret Society.

Reader symbol
Newsroom
γ
  • Α-
  • Α+

Θα απολαύσουμε ένα  μουσικό υπερθέαμα, ένα εκρηκτικό και καθηλωτικό live γεμάτο από ολόφρεσκη afro, drum & bass, hip hop και reggae όπως δεν τις έχουμε ακούσει ξανά από μια πραγματικά ιδιαίτερη και μοναδική περίπτωση καλλιτέχνη. Το “Open Secret Society”, αποτελεί ένα άλμπουμ συνεργασίας μεταξύ των Dub FX και Woodnote [επί σειρά ετών συνεργάτη του και σαξοφωνίστα του] και ενσαρκώνει το πνεύμα του κινήματος, με τον ίδιο τίτλο - προκαλώντας τα όρια, αφυπνίζοντας τη συνείδηση και ενώνοντας τους ανθρώπους μέσω της μουσικής. Ετοιμαστείτε να απολαύσουμε τη μελωδική φωνή του Dub FX και τις δυναμικές ενορχηστρώσεις πνευστών τουWoodnote!

τ

Προπώληση Εισιτηρίων: Αποκλειστικά από το more.com και σε δίκτυο καταστημάτων.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

BEST OF LIQUID MEDIA

POP CULTURE