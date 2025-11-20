Οι ηθοποιοί που δεν θυμόμαστε με το όνομά τους, μόνο με τον ρόλο τους

Υπάρχει μία παράξενη ισορροπία με την οποία έρχεται αντιμέτωπος ένας ηθοποιός στον δρόμο του οποίου πέφτει μία τεράστια επιτυχία. Η ισορροπία αυτή λέει ότι οκ πρέπει φυσικά να ταυτιστείς με τον ρόλο σου αλλά ποτέ πάρα πολύ.

Είναι, εξάλλου, αμέτρητες οι περιπτώσεις ηθοποιών οι οποίοι τα πήγαν τόσο καλά στον ρόλο τους, ώστε τελικά εγκλωβίστηκαν μέσα σε αυτόν. Το αποτέλεσμα ήταν είτε να μην καταφέρουν καμία άλλη επιτυχία, είτε να αναγκαστούν να περιορίσουν το ρεπερτόριό τους παίζοντας ουσιαστικά τον ίδιο ρόλο με μικρές παραλλαγές.

Το ελληνικό αντίστοιχο αυτού του κειμένου είναι το «ποιον έκανε στο Κωνσταντίνου & Ελένης».

Ο Αλ Μπάντι

Στο “Married With Children” που βγήκε στην τηλεόραση του 1987, ο Αλ Μπάντι δεν υπήρξε ρόλος αλλά μάλλον ένα ολόκληρο πρώτυπο μίας νέας αρρενωπότητας στην εποχή της ευμάρειας. Κι όλα αυτά δύο χρόνια πριν ο κόσμος αντικρίσει για πρώτη φορά τον Χόμερ Σίμπσον.

Είναι, επομένως, τελείως λογικό ότι ο ρόλος του Αλ Μπάντι παραήταν εμβληματικός για να καταφέρει να ξεφύγει από αυτόν ο Εντ Ο’ Νιλ ο ηθοποιός που τον υποδύθηκε. Κι ας έπαιξε και σε άλλα πολύ σημαντικά έργα με πρώτο και κύριο το Modern Family.

Ο Μίστερ Μπιν

Η αλήθεια είναι ότι ο Ρόουαν Άτκινσον είναι, ειδικά στη Μεγάλη Βρετανία, τεράστια υπόθεση για να πεις ότι ξεχνάμε το όνομα του. Από την άλλη όμως, όταν πίνεις καφέ στο εμπορικό της Νέας Ιωνίας, είναι τεράστιο red flag να τον αναφέρεις ως Ρόουαν Άτκινσον και όχι ως Μίστερ Μπιν.

Η Σκάλι

Στο "Sex Education", η Γκίλιαν Άντερσον μάς υπενθύμισε ότι είναι μία σπουδαία ηθοποιός. Παρόλα αυτά, τουλάχιστον για τους άνω των 30, θα είναι πάντα η Σκάλι. Ούτε καν η Ντάνα Σκάλι.

Ο Σέλτον Κούπερ

Αν ο Αλ Μπάντι έγινε το σύμβολο της αρρενωπότητας του καναπέ, ο Σέλτον ήρθε για να δώσει πρόσωπο στη nerd κουλτούρα. Τους ιδιοφυείς τύπους με τα πολύ κακά social skills, τις νευρώσεις και τις τεράστιες ικανότητες. Το όνομα του ηθοποιού είναι Τζιμ Πάρσονς και δεν μπορώ ούτε να το σκεφτώ να μιλάει με άλλο, κουλ ύφος.

Ο Χάρι Πότερ

Το όνομα του πρωταγωνιστή στην πρώτη κινηματογραφική μεταφορά του Χάρι Πότερ ήταν Ντάνιελ Ράντκλιφ και ο ίδιος, παρότι έχει κάνει πράγματα στην καριέρα του, έχει σίγουρα παγιδευτεί στο όνομα Χάρι Πότερ και στην εφηβική εικόνα του. Τουλάχιστον, φαντάζομαι, είναι παγιδευμένος σε μία έπαυλη.

Tα Χόμπιτ στο Lord of the Rings

Προφανώς έχεις εμβληματικούς ρόλους και εκεί. Απλά έχεις και εξίσου εμβληματικούς ηθοποιούς. Δεν μπορείς να ξεχάσεις τα ονόματα των Κρίστοφερ Λι, Ορλάντο Μπλουμ, Κέιτ Μπλάνσετ, Ιαν ΜακΚέλεν.

Από την άλλη όμως ο Φρόντο, ο Σαμ, ο Πίπιν. Ο Ελάιζα Γουντ (ο Φρόντο) είναι ένα μάλλον άγνωστο όνομα που αν το ακούσεις κάπου θα νομίζεις ότι μιλούν για baseball.

Όλα τα “Φιλαράκια” εκτός της Τζένιφερ Άνιστον

Εντάξει, εδώ και αν ήταν εμβληματικοί οι ρόλοι. Με κάποιον μαγικό τρόπο κατάφερε να ξεπεράσει τη Ρέιτσελ η Τζένιφερ Άνιστον, ίσως γιατί μπήκε με άλλους όρους στo star system της εποχής. Για την ακρίβεια είναι σαν η Ρέιτσελ και η Τζένιφερ Άνιστον να είναι τελείως διαφορετικά πρόσωπα.

Όλοι οι υπόλοιποι ταυτίστηκαν πάρα πολύ με τους ρόλους του Ρος, της Φοίβη, της Μόνικα, του Τσάντλερ. Αν πάντως έβαζα στοίχημα ποιου ηθοποιού θα ξέχναγες το όνομα, θα πόνταρα στον Τζόι. Σόρι, στον Μάτ Λε Μπλανκ. Πραγματικά, τι Ματ Λε Μπλανκ!