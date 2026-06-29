Όταν ο Μιχαλάκης από τα «Εγκλήματα» έπαιξε στο Ρετιρέ: Η θρυλική σκηνή

Ο Σταύρος Νικολαϊδης έχει παίξει σε θρυλικές τηλεοπτικές σειρές. Τον έχουμε δει στο «Άνω Κάτω», εκείνη την μάλλον αμήχανη απόπειρα αντιγραφής των "Friends", στο «Κάτω Από την Ακρόπολη», στο «Κάπου σε Ξέρω» και φυσικά στα «Εγκλήματα», όταν υποδύθηκε έναν queer βοηθό χασάπη, τον Μιχαλάκη. Ο ρόλος του Μιχαλάκη συγκαταλέγεται στις κορυφαίες στιγμές της 90s ελληνικής τηλεόρασης, καθώς ήταν ένα bisexual αγόρι, μπερδεμένο ερωτικά και συναισθηματικά, σε μια εποχή που η queer σεξουαλική ταυτότητα ήταν άφαντη.

Πριν από τα Εγκλήματα

Πολύ θα θέλαμε να υπάρχει κάτι από την αστυνομική σειρά «Δίωξη Εγκλήματος» του Καναλιού 5 (αργότερα Alter) στην οποία ο Σταύρος έπαιξε λίγο πριν τον πάρουν στα «Εγκλήματα» και φυσικά πολύ θα θέλαμε να δούμε το πέρασμα του από τους «Αγνοημένους», εκείνη την δραματική σειρά με ιστορίες αλλιώτικων εφήβων, που έπαιξε για λίγο, το 1994. Γενικά, οι σειρές από τις οποίες πέρασε ο Σταύρος Νικολαϊδης είναι πλέον ακραία δυσεύρετες.

Εκτός από μια!

Στο επεισόδιο 42 της σειράς «Ρετιρέ», η Κατερίνα και η μαμά της πηγαίνουν σε ένα εξοχικό σπίτι στη Ραφήνα για να ξεφύγουν λίγο από το θόρυβο και το καυσαέριο της Αθήνας. Ένα μεσημέρι, μετά το μπάνιο στη θάλασσα, μαζεύονται να φάνε κεφτέδες στο τηγάνι. Εκείνη τη στιγμή που στρώνουν το τραπεζομάντιλο, εμφανίζεται η προϊσταμένη της Κατερίνας, η κυρία Ζαχαροπούλου και καθόλου τυχαία, έχει μια λιγούρα και θέλει να τους κάνει παρέα στο φάγωμα των κεφτέδων. Μετά την Ζαχαροπούλου όμως, έρχεται και η Ειρήνη, κατευθείαν από την Μύκονο. Μαζί της και ένα τσούρμο από αγόρια που γνώρισε στο καράβι. Ένα από τα αγόρια, τα οποία προφανώς και πεινάνε πάρα πολύ, είναι ο Σταύρος Νικολαϊδης!

(τον βλέπουμε στο 7.00 του παρακάτω video, με μαντήλι στο κεφάλι, γυαλιά ηλίου και πέδιλα. Γενικά οι νέοι στις σειρές του Δαλιανίδη ντύνονταν σαν πολύ μοδάτοι άστεγοι)

Tελικά έμειναν καθόλου κεφτέδες;

Όπως συμβαίνει σε κάθε επεισόδιο του «Ρετιρέ» αυτής της μυστηριώδους σειράς που ποτέ δεν θα καταλάβουμε αν είναι fiction, ντοκιμαντέρ, αν είναι του 1991 ή από χθες, η Κατερίνα δεν θα προφτάσει να φάει, αλλά ο νέος φίλος της Ειρήνης και οι κολλητοί του, θα «σαβουρώσουν» κανονικά.

Πρώτος από αριστερά με τα γυαλιά ο Σταύρος Νικολαίδης.