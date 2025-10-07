Ουρές στην Ερμού για τα εγκαίνια του νέου flagship καταστήματος MINISO

Η MINISO, το αγαπημένο κινέζικης έμπνευσης brand που έχει κερδίσει εκατομμύρια καταναλωτές σε όλο τον κόσμο, άνοιξε επίσημα τις πόρτες του νέου της καταστήματος στην Ερμού, σηματοδοτώντας μια ημέρα γεμάτη χαμόγελα, εκπλήξεις και δώρα.

Από νωρίς το μεσημέρι, εκατοντάδες επισκέπτες σχημάτισαν ουρά που έφτασε τα 120 μέτρα, ανυπομονώντας να ζήσουν τη μοναδική εμπειρία shopping της MINISO. Στην εκδήλωση παρευρέθηκε ο Λάκης Γαβαλάς, που με το χαρακτηριστικό του στυλ και τη θετική του ενέργεια έκλεψε τις εντυπώσεις, καθώς και γνωστοί creators όπως η Μαριάννα Γαρυφαλλίδη, ο Δημήτρης Τσεντεκίδης και η Κατερίνα Βλάχου, οι οποίοι μοιράστηκαν με τους followers τους στιγμές γεμάτες χαμόγελα και χρώμα, οργανώνοντας meet-ups στον πρώτο όροφο του καταστήματος.

Δημήτρης Τσεντεκίδης, Κατερίνα Βλάχου, Μαριάννα Γαρυφαλλίδη, Λάκης Γαβαλάς, Γιούλη Πυργιανάκη Burmeister





Τα highlight της ημέρας ήταν όταν οι πρώτοι 400 που πραγματοποίησαν αγορές άνω των 20€ έλαβαν δωρεάν gift bags, αλλά και ο συναρπαστικός διαγωνισμός “Grab and Go”, όπου ένας τυχερός είχε 60 δευτερόλεπτα για να πάρει εντελώς δωρεάν ό,τι χωρούσε στα χέρια του! Η στιγμή προκάλεσε ενθουσιασμό, χειροκροτήματα και πολύ… shopping spirit!

Μια από τις πιο αγαπημένες γωνιές του event ήταν το “Custom Plushies Customization Corner”, όπου οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να φέρουν τα αγαπημένα τους Vinyl Plushies και να τα μεταμορφώσουν σε μοναδικά συλλεκτικά κομμάτια. Με τη βοήθεια των ταλαντούχων καλλιτεχνών της MINISO, κάθε plushie απέκτησε το δικό του στιλ – με πολύχρωμες λεπτομέρειες, σχέδια και στολίδια – γεμίζοντας τον χώρο με φαντασία και δημιουργικότητα.

Οι επισκέπτες είχαν επίσης τη δυνατότητα να συμμετάσχουν σε έναν διαγωνισμό για 10 τυχερούς, με δώρο 100€ σε προϊόντα MINISO, ενώ μια cosplayer πρόσθεσε επιπλέον χρώμα και διασκέδαση στο event, δημιουργώντας ιδανικά photo moments για μικρούς και μεγάλους.

Παράλληλα, οι λάτρεις των συλλεκτικών plushies μπήκαν στον μαγικό κόσμο του MINISO Fluffy Carnival, κερδίζοντας limited δώρα μέσα από το παιχνίδι “PLUSH ME UP!”, συλλέγοντας σφραγίδες και αποκτώντας exclusive προϊόντα.