Πάγωσε το στάδιο: Η «τούμπα» του Χάρι Στάιλς κατά τη διάρκεια συναυλίας

Ο Χάρι Στάιλς (Harry Styles) έγινε για ακόμα μια φορά viral, με την επική του «τούμπα» κατά τη διάρκεια συναυλίας του στην Πόλη του Μεξικού, να συγκεντρώνει χιλιάδες likes ήδη σε μια μόλις ημέρα.

Ο σταρ απεικονίζεται τη στιγμή που περπατούσε στη σκηνή, απολαμβάνοντας την ενέργεια του πλήθους, όταν ξαφνικά έχασε τα πατήματά του και γλίστρησε, χτυπώντας την εξέδρα αρκετά δυνατά.

Για ένα κλάσμα του δευτερολέπτου, το στάδιο σίγησε. Ωστόσο, ο Χάρι Στάιλς δεν είναι τυχαία στην κορυφή. Με τον επαγγελματισμό που τον διακατέχει, πόζαρε παιχνιδιάρικα στο πάτωμα και συνέχισε στον επόμενο στίχο του τραγουδιού του, επιβεβαιώνοντας φαινομενικά ότι η πτώση δεν ήταν άξια να σταματήσει την παράσταση.

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Οι θαυμαστές ξέσπασαν αμέσως σε ζητωκραυγές καθώς ο τραγουδιστής σηκώθηκε ξανά στα πόδια του, ξεσκονίστηκε και συνέχισε να παίζει σαν να μην είχε συμβεί τίποτα.