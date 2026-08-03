Μενού

Πάγωσε το στάδιο: Η «τούμπα» του Χάρι Στάιλς κατά τη διάρκεια συναυλίας

Viral έχει γίνει ήδη το μικρό ατύχημα του Χάρι Στάιλς κατά τη διάρκεια συναυλίας του στο Μεξικό. Το βίντεο από την επεισοδιακή στιγμή.

Reader symbol
Newsroom
harry-styles
Χάρι Στάιλς | AP
  • Α-
  • Α+
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του reader.gr στην Google

Ο Χάρι Στάιλς (Harry Styles) έγινε για ακόμα μια φορά viral, με την επική του «τούμπα» κατά τη διάρκεια συναυλίας του στην Πόλη του Μεξικού, να συγκεντρώνει χιλιάδες likes ήδη σε μια μόλις ημέρα. 

Ο σταρ απεικονίζεται τη στιγμή που περπατούσε στη σκηνή, απολαμβάνοντας την ενέργεια του πλήθους, όταν ξαφνικά έχασε τα πατήματά του και γλίστρησε, χτυπώντας την εξέδρα αρκετά δυνατά. 

Για ένα κλάσμα του δευτερολέπτου, το στάδιο σίγησε. Ωστόσο, ο Χάρι Στάιλς δεν είναι τυχαία στην κορυφή. Με τον επαγγελματισμό που τον διακατέχει, πόζαρε παιχνιδιάρικα στο πάτωμα και συνέχισε στον επόμενο στίχο του τραγουδιού του, επιβεβαιώνοντας φαινομενικά ότι η πτώση δεν ήταν άξια να σταματήσει την παράσταση.

Διαβάστε επίσης: Η Αριάνα Γκράντε θα κάνει ένα διάλειμμα από τα ατελείωτα σχόλια για την εικόνα της

Οι θαυμαστές ξέσπασαν αμέσως σε ζητωκραυγές καθώς ο τραγουδιστής σηκώθηκε ξανά στα πόδια του, ξεσκονίστηκε και συνέχισε να παίζει σαν να μην είχε συμβεί τίποτα.

 

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

POP CULTURE