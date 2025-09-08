Πασχάλης: Ο αιώνιος έφηβος στην Κρήτη

Ο απίστευτος Πασχάλης είχε δηλώσει σε συνέντευξή του: «Οι περισσότεροι που φεύγουν από τον χώρο όπου εμφανίζομαι, λένε “απίστευτος!”. Ένα είναι αυτό. Το άλλο, σε δεύτερη σκέψη, λένε “άραγε όταν θα φτάσω στην ηλικία σου, θα είμαι σαν και εσένα;”. Η ηλικία που γράφει η Wikipedia είναι η σωστή. Και στο Facebook γράφω πότε γεννήθηκα, εκεί που γράφω τα βιογραφικά στοιχεία μου. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Δεν θα αλλάξει τίποτα, παιδιά», είπε χαρακτηριστικά ο Πασχάλης.

«Μπορεί να είναι και γονίδιο, αλλά το από μέσα μου λειτουργεί πάρα πολύ θετικά. Δηλαδή, παρατηρώ όταν ανεβαίνω στη σκηνή, είναι λες και αντλώ από μέσα μου αδρεναλίνη και με τροφοδοτεί αυτό. Πιστεύω ότι αυτό που πιθανόν να είναι η αδρεναλίνη, είναι αυτό που με κάνει να είμαι αυτό που είμαι», πρόσθεσε αναφορικά με τη νεανική του εμφάνιση και την ενέργειά του.

Όλα τα παραπάνω και πολλά περισσότερα ετοιμαστείτε να τα δείτε σε ένα ανεπανάληπτο LIVE

στο KOOBA SEASIDE EXPERIENCE, στην Αμμουδάρα του Ηρακλείου

