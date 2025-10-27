Πέθανε ο ηθοποιός ο Μπιόρν Άντρεσεν - Η θλιβερή ιστορία πίσω από «το πιο όμορφο αγόρι στον κόσμο»

Ο Μπιόρν Άντερσεν (Björn Andrésen), ο ηθοποιός που έγινε γνωστός μέσα από τον ρόλο του Τάτζιο στην ταινία του Λουκίνο Βισκόντι (Luchino Visconti) «Θάνατος στη Βενετία» και τον οποίο ο Βισκόντι είχε χαρακτηρίσει «το ομορφότερο αγόρι του κόσμου», έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 70 ετών.⁠

Ο Άντρεσεν γεννήθηκε στη Στοκχόλμη το 1955. Μετά την αυτοκτονία της μητέρας του, όταν ήταν μόλις 10 ετών, μεγάλωσε με τη γιαγιά του, η οποία τον ώθησε να ασχοληθεί με την υποκριτική και το μόντελινγκ.

Η σχέση του με τη δημοσιότητα ήταν αντιφατική. Του άφησε αρκετές πληγές. Ο Μπιόρν Αντρίεσεν ήταν 15 ετών το 1970. Την εποχή εκείνη, ο Ιταλός σκηνοθέτης Λουκίνο Βισκόντι είχε φτάσει στη Σουηδία αναζητώντας ένα αγόρι για να ενσαρκώσει το μαγευτικό αντικείμενο του πόθου ενός ετοιμοθάνατου συνθέτη, τον κεντρικό άξονα της ταινίας που πολλοί θεωρούν αριστούργημά του, «Θάνατος στη Βενετία».

Βασισμένη στη νουβέλα του Τόμας Μαν, η ταινία απαιτούσε έναν έφηβο που να μπορεί να αποδώσει την εκστατική περιγραφή του συγγραφέα: «…ωχρός, με γλυκιά σεμνότητα, με μελίξανθες μπούκλες, μέτωπο και μύτη που σχηματίζουν μια ευθεία γραμμή, με στόμα χαριτωμένο και έκφραση αγνής, θεϊκής γαλήνης.»⁠

Ο Βισκόντι είχε ταξιδέψει σε Ουγγαρία, Πολωνία, Φινλανδία και Ρωσία, συγκεντρώνοντας εκατοντάδες ξανθά αγόρια για να τα δει από κοντά, ώσπου μια μέρα – όπως χαρακτηριστικά γράφει το σχετικό δημοσίευμα του Another Magazine, σε ένα ξενοδοχείο της Στοκχόλμης, ο Μπιόρν Αντρίεσεν μπήκε στο δωμάτιο. Η αντίδραση του σκηνοθέτη ήταν ακαριαία, και αποτυπώνεται σε φιλμάκι Super 8 που ανακαλύφθηκε αργότερα από τις Κριστίνα Λίνντστρεμ (Kristina Lindström) και Κρίστιαν Πέτρι (Kristian Petri) για το ντοκιμαντέρ τους, «The Most Beautiful Boy in the World».

Το 2003 είχε εκφράσει δημοσίως την αντίθεσή του στη χρήση φωτογραφίας του στο εξώφυλλο του βιβλίου «Το Όμορφο Αγόρι» της Ζερμέν Γκριρ, χωρίς τη συγκατάθεσή του, εξηγώντας ότι «η αγάπη των ενηλίκων για τους εφήβους είναι κάτι που με τρομάζει».

Ο θάνατος του Άντρεσεν ανακοινώθηκε την Κυριακή από τους Kristian Petri και Kristina Lindström, τους συν-σκηνοθέτες του ντοκιμαντέρ του 2021 για τον ηθοποιό.