Πώς «Το λες;!» το ελληνικό πανηγύρι για να το καταλάβουν οι ξένοι: Η Gen Z δίνει ορισμούς που θα θυμόμαστε για χρόνια

«Το λες;!»: Αυτό ρωτάμε και η Gen Z, για ακόμη μία φορά, μας απαντά χωρίς δεύτερη σκέψη. Στον παλμό του παραδοσιακού πανηγυριού του Χελμού, που κάθε χρόνο ρίχνει την αυλαία του τετραήμερου μουσικού φεστιβάλ, με μια παγωμένη ΑΜΣΤΕΛ ανά χείρας, δώσαμε το μικρόφωνο στους festivalgoers, προκειμένου να μας περιγράψουν τι σημαίνει τελικά ελληνικό πανηγύρι.

Οι ερωτήσεις ήταν απλές, αλλά οι απαντήσεις έκρυβαν όλη την αλήθεια του ελληνικού καλοκαιριού: Πότε καταλαβαίνεις ότι η φάση είναι πανηγύρι; Πώς θα περιέγραφες τη φάση αυτή σε έναν ξένο; Τι δεν μπορεί να λείπει από το πανηγύρι το παλιό το ορθόδοξο και για το τέλος, κάτι που απασχολεί όλους όσους είμαστε single φέτος το καλοκαίρι...Το “είσαι για μια ΑΜΣΤΕΛ;” είναι καλή ατάκα για φλερτ;

Και κάπως έτσι, μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, η Gen Z έδωσε τους δικούς της ορισμούς για ένα από τα πιο χαρακτηριστικά ελληνικά summer rituals. Γιατί, όπως φάνηκε από τις απαντήσεις, ξέρεις ότι είσαι σε πανηγύρι όταν η μουσική ακούγεται δυνατά, όταν κάποιος έχει ήδη σηκωθεί για χορό, όταν η παρέα μεγαλώνει χωρίς να το καταλάβεις και όταν κανείς δεν κοιτάει την ώρα. Είναι εκείνη η στιγμή που το τραπέζι γίνεται σημείο συνάντησης, ο χορός ξεκινάει αυθόρμητα και όλοι μπαίνουν στο ίδιο mood, ακόμα κι αν δεν γνωρίζονται μεταξύ τους.

Στην ερώτηση «Τι δεν λείπει από ένα καλό πανηγύρι;», η ΑΜΣΤΕΛ είχε την τιμητική της, καθώς για πολλούς ένα αυθεντικό καλοκαιρινό πανηγύρι θέλει καλή παρέα, τραγούδια, χορό και μια παγωμένη μπύρα στο χέρι. Όσο για το αν το «είσαι για μια ΑΜΣΤΕΛ;» είναι καλή ατάκα για φλερτ, η Gen Z δεν δυσκολεύτηκε καθόλου να απαντήσει. Το «ναι» ήταν καθολικό, αποδεικνύοντας πως μερικές φορές η καλύτερη ατάκα είναι και η πιο απλή.

Όταν, μάλιστα, ζητήσαμε από τη Gen Z να περιγράψει τι σημαίνει το ελληνικό πανηγύρι σε έναν ξένο, οι απαντήσεις έγιναν ακόμα καλύτερες. Απολαύστε τις απαντήσεις στο βίντεο: