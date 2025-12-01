Όποιος πέρασε από τα σινεμά της Αθήνας και της επαρχίας αυτό το σαββατοκύριακο, θα είδε μία εικόνα που δυστυχώς, όσο περνάει ο καιρός, γίνεται και πιο σπάνια: Ούρες έξω από τα σινεμά. Οι ουρές αυτές οφείλονταν κατά κύριο λόγο στη νέα ταινία του Γιάννη Οικονομίδη, τη “Σπασμένη Φλέβα”.

Φαίνεται ότι ο κόσμος του σινεμά, ανταπέδωσε τις υψηλές προσδοκίες και αυτό είναι κάτι που φάνηκε από τα εισιτήρια που κόπηκαν σε λίγες μόλις μέρες, από την Πέμπτη που η ταινία έκανε πρεμιέρα στις κινηματογραφικές αίθουσες της χώρες.

Με ένα σωρό sold out προβολές και, παρά την κακοκαιρία Daniel που χτύπησε αρκετές περιοχές της Ελλάδας, η Σπασμένη Φλέβα έκοψε 31.250 εισιτήρια, αριθμός που αποτελεί ένα εντυπωσιακό ξεκίνημα για τα ελληνικά δεδομένα.

Η "Σπασμένη Φλέβα" του Γιάννη Οικονομίδη

Η ταινία περιστρέφεται γύρω από την ιστορία του Θωμά Αλεξόπουλου (Βασίλης Μπισμπίκης) ο οποίος λόγω των δικών του λαθών και αδιανόητης επιπολαιότητας μπαίνει σε μία τραγική συνθήκη από την οποία προσπαθεί να ξεμπλέξει με κάθε δυνατό και αδύνατο τρόπο. Στη βίντεο συνέντευξη που είχαμε κάνει με τον Γιάννη Οικονομίδη, μας είχε μιλήσει για τον χαρακτήρα αυτόν.

«Σίγουρα τον ξέρουμε αυτόν τον τύπο. Είναι η εικόνα της Ελλάδας. Τον ξέρουμε ως πατέρα, ως φίλο, ως πολιτικό, ως επιχειρηματία, ως όλους αυτούς που βλέπουμε και ακούμε τις ιστορίες τους και τα κατορθώματά τους κάθε τρεις και λίγο. Είναι ο καινούργιος Έλληνας που έχει τη φοβερή ικανότητα να σου κάνει το άσπρο, μαύρο για πλάκα».

Φαίνεται από τις κρατήσεις που υπάρχουν, αλλά και από τη ροή του κόσμου στις αίθουσες, ότι η “Σπασμένη Φλέβα” πάει να χτυπήσει μεγάλα νούμερα εισιτηρίων. Και αυτό είναι που το έχουν τεράστια ανάγκη τόσο οι αίθουσες όσο φυσικά και το ελληνικό σινεμά στο σύνολό του.