Σπασμένη Φλέβα: Ανέβηκε το video clip του τραγουδιού του ΛΕΞ - Guest εμφάνιση ο Βασίλης Μπισμπίκης

Κυκλοφόρησε στο YouTube το βίντεο κλιπ του τραγουδιού «Σπασμένη Φλέβα» με τον ΛΕΞ, το οποίο γράφτηκε για την ομώνυμη ταινία του Γιάννη Οικονομίδη, που κυκλοφορεί στις 27 Νοεμβρίου.

Όλα ξεκίνησαν περίπου 3 χρόνια πίσω. Όταν ο ΛΕΞ διάβασε πρώτη φορά το σενάριο της ταινίας (Σπασμένη Φλέβα) και αποδέχτηκε την πρόταση του σκηνοθέτη Γιάννη Οικονομίδη, να φτιάξει ένα αντιπροσωπευτικό τραγούδι για τις ανάγκες του έργου. Ένα τραγούδι εμβληματικό για την τελική κορύφωση, για το μεγάλο φινάλε της ταινίας.

Πάντα κοντά στη διαδικασία, ο ΛΕΞ ξεκίνησε αθόρυβα και διακριτικά να δίνει το παρόν στις πρόβες, στα γυρίσματα κα φυσικά στο μοντάζ. Κάπου εκεί, στις αρχές του Οκτώβρη του 2024, ενώνει τις δυνάμεις του με τη jazz rock μπάντα των Kepler is Free και το όλο εγχείρημα απογειώνεται.

«Εκεί που το όνειρο πεθαίνει ζουν οι κυνηγημένοι

Πίσω τους λυτοί, δεμένοι, κλέφτες και εξαρτημένοι

Κάτω από τον νεροχύτη έχουν μια τσάντα κρυμμένη

Και στο μέτωπό τους πάντα μια φλέβα σπασμένη»

Δείτε το βίντεο κλιπ

Στίχοι – Φωνή: ΛΕΞ

Μουσική: Kepler is Free

Παραγωγή: Nik Nugent

Ηχογράφηση – Μίξη: Γιάννης Λαμπρόπουλος / City Studios, Athens, GR

Ηχογράφηση φωνητικών: Pilotirio Studio, Thessaloniki, GR

Master: Adam Ayan at Ayan Mastering, Portland, USA Ⓒ & Ⓟ 2025 Veego Records

Kepler is free

Βασίλης Αλεξόπουλος – Μπάσο

Πάνος Γεωργακόπουλος – Ντραμς

Σπύρος Ζαρδάς – Τρομπέτα

Γιώργος Μιγδάνης – Κιθάρα

Nik Nugent – Πλήκτρα

Σκηνοθεσία: Angel Saft

Παραγωγός: Ανδρέας Κατσένης

Εταιρεία παραγωγής: Crystal View

Executive producer: Γιάννης Καλφακάκος / Tanweer Alliances

Διεύθυνση Φωτογραφίας: Άγγελος Απέργης

Διεύθυνση Παραγωγής: Κωστής Μαρίνης

Art Director: Εμμανουέλα Καππού

Βοηθός Art Director: David Blouin

SteadiCam: Γιώργος Πετράκης

Βοηθός SteadiCam: Κωνσταντίνος Πιρπιρής

Βοηθός Δ / ντή Παραγωγής: Νίκος Τριανταφυλλίδης

Βοηθοί Παραγωγής: Χρήστος Ασημακόπουλος, Γιάννος Μαρίνης, Θάνος Θεοχάρης

Focus Puller: Στράτος Κουρλής

2nd AC: Χρόνης Ταυρής Δεγιάννης

Gaffer: Ανδρέας Λιολάκης

Ηλεκτρολόγος: Θοδωρής Κουτσουκανίδης

Μακιγιάζ – Μαλλιά: Έλενα Δέδη

Ενοικίαση αυτοκινήτου: Πάνος Άδης

Ενοικίαση εξοπλισμού: Karamanos Rental

