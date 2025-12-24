Μενού

Stranger Things: Αντίστροφη μέτρηση για τα τελευταία επεισόδια - Τι ώρα θα προβληθούν στην Ελλάδα

Αντίστροφη μέτρηση ξεκινά για τα τρία τελευταία επεισόδια της πολυαγαπημένης μας σειράς Stranger Things. Οι ημέρες που θα προβληθεί στο Netflix.

Reader symbol
Newsroom
Stranger Things
Stranger Things | @Facebook
  • Α-
  • Α+

Η επική σειρά Stranger Things, αναμένεται να ρίξει αυλαία μετά από εννέα χρόνια από την πρώτη προβολή. 

Τα δύο επικά επεισόδια 5 και 6 θα προβληθούν στις 26 Δεκεμβρίου στην πλατφόρμα του Netflix. 

Για να μην σας κρατάμε σε αγωνία, οι Έλληνες θαυμαστές θα έχουν την ευκαιραία να δουν τα επεισόδια στις  3 π.μ, την στιγμή που στις ΗΠΑ  θα προβληθούν ανήμερα των Χριστουγέννων. 

Τέλος, το φινάλε (επεισόδιο 7) θα προβληθεί 1η Ιανουαρίου.

 

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

POP CULTURE