Stranger Things: Αντίστροφη μέτρηση για τα τελευταία επεισόδια - Τι ώρα θα προβληθούν στην Ελλάδα

Η επική σειρά Stranger Things, αναμένεται να ρίξει αυλαία μετά από εννέα χρόνια από την πρώτη προβολή.

Τα δύο επικά επεισόδια 5 και 6 θα προβληθούν στις 26 Δεκεμβρίου στην πλατφόρμα του Netflix.

Για να μην σας κρατάμε σε αγωνία, οι Έλληνες θαυμαστές θα έχουν την ευκαιραία να δουν τα επεισόδια στις 3 π.μ, την στιγμή που στις ΗΠΑ θα προβληθούν ανήμερα των Χριστουγέννων.

Τέλος, το φινάλε (επεισόδιο 7) θα προβληθεί 1η Ιανουαρίου.