Stranger Things: Η Μίλι Μπόμπι Μπράουν πόζαρε με τον Ντέιβιντ Χάρμπορ μετά τις καταγγελίες για παρενόχληση

Το Χόλιγουντ δεν παύει να μας εκπλήσσει. Πριν από μερικά εικοσιτετράωρα, η Μίλι Μπόμπι Μπράουν κατηγορούσε τον Ντέιβιντ Χάρμπορ για παρενόχληση και εκφοβισμό κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της 5ης σεζόν της σειράς «Stranger Things».

Το θέμα πήρε μεγάλες διαστάσεις, με τη νομική ομάδα του Netflix να ξεκινά ειδική εσωτερική έρευνα, προκειμένου να διαλευκάνει την υπόθεση.

Το βράδυ της Πέμπτης - προς έκπληξη όλων - η Μίλι Μπόμπι Μπράουν και ο Ντέιβιντ Χάρμπορ εμφανίστηκαν μαζί στο red carpet και πόζαραν αγκαλιασμένοι στους φωτογράφους.

