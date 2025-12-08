Η πολυαναμενόμενη πέμπτη σεζόν του Stranger Things έφτασε και μιας και είναι τα τελευταία επεισόδια είναι καλό να τα απολαύσουμε όσο μπορούμε περισσότερο.

Ο ένας εκ των δημιουργών της σειράς, Ματ Ντάφερ σε βίντεο στο TikTok εξηγεί ποιες είναι καλύτερες ρυθμίσεις που μπορούν να έχουν οι τηλεοράσεις για την παρακολούθηση της σειράς προκειμένουν να την απολαύσουμε στο 100%.

«Θέλω απλώς να βεβαιωθώ ότι οι τηλεοράσεις σας είναι σωστά ρυθμισμένες», είπε ο δημιουργός. Μάλιστα στο βίντεο δήλωσε ότι αναφέρεται κυρίως στη νεότερη γενιά που δεν εφιστά την προσοχή της σε αυτό που βλέπει και μπορεί να έχει και άλλα tabs ανοιχτά.

Προειδοποίησε τους φανς της σειράς λέγοντας ότι δεν πρέπει να ενεργοποιήσουν τη λειτουργία ζωντανής εικόνας, επειδή θα καταστρέψει τα χρώματα και έδειξε ότι η προεπιλεγμένη επιλογή στην τηλεόρασή του είναι το Dolby Vision Movie, το οποίο απενεργοποιεί ορισμένες από τις ρυθμίσεις που ανέφερε, αλλά όχι όλες.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η σειρά έχει ήδη κατακτήσει μαι θέση στο top10 του ελληνικού Netflix και όχι μόνο ενώ είναι η πρώτη φορά που μια σειρά του Netflix έχει τέσσερις σεζόν στα charts ταυτόχρονα.