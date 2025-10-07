3 ταινίες να δεις στο Ertflix και να νιώσεις σαν να βρίσκεσαι στο σινεμά

Το Ertflix έχει αυτές τις ταινίες στη βιβλιοθήκη του που παραμένουν διαχρονικές μέχρι σήμερα, αλλά και που μας υπενθυμίζουν τον παλιό καλό κινηματογράφο. Και με λίγα λόγια πρέπει να έχεις δει έστω μια φορά στη ζωή σου. Και ξέρεις πώς μπορεί να φτιάξει μία Τρίτη; Βλέποντας μία από τις ακόλουθες ταινίες. Ιδανικά φτιάχνοντας και ποπ κορν γιατί ή το ζεις σαν σινεμά ή όχι.

Διαβάστε περισσότερα στο jenny.gr