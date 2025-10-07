3 ταινίες να δεις στο Ertflix και να νιώσεις σαν να βρίσκεσαι στο σινεμά

Το Ertflix έχει αυτές τις ταινίες στη βιβλιοθήκη του που παραμένουν διαχρονικές μέχρι σήμερα, αλλά και που μας υπενθυμίζουν τον παλιό καλό κινηματογράφο. Και με λίγα λόγια πρέπει να έχεις δει έστω μια φορά στη ζωή σου. Και ξέρεις πώς μπορεί να φτιάξει μία Τρίτη; Βλέποντας μία από τις ακόλουθες ταινίες. Ιδανικά φτιάχνοντας και ποπ κορν γιατί ή το ζεις σαν σινεμά ή όχι.
Διαβάστε περισσότερα στο jenny.gr
- Αλέξης Τσίπρας: Ποιοι θα απαρτίζουν την «εκλογική λίστα» - Αγώνας δρόμου για την κάλπη
- Ανάστατη η Χίος: Μαθηματικός αυνανίζεται μπροστά σε συναδέλφους του - Η αστεία δικαιολογία για το παντελόνι
- Σελέν Ερντέμ: Ο Παναθηναϊκός έχει νέα σταρ στον πάγκο: Ντίβα, φωνακλού και με ψηλοτάκουνες γόβες
- Γυναίκα με 11 αδέρφια που μεγάλωσε σε αίρεση: «Κάθε μέρα είχε όργιο - Μας έσπαγαν τα κόκαλα για να αντέχουμε»
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.