5 cult ποδοσφαιρικές ταινίες που αξίζει να παρακολουθήσετε με αφορμή το Μουντιάλ 2026

Είτε είστε φανατικός οπαδός και ποδοσφαιρόφιλος είτε δεν παρακολουθείτε ούτε λίγο όσα συμβαίνουν στο Παγκόσμιο Κύπελλο, ξέρετε καλά ότι η μπάλα μπορεί να ενώσει τους ανθρώπους και να αποτελέσει πηγή έμπνευσης για μερικές από τις πιο ωραίες αθλητικές ταινίες που έχουν γυριστεί.

Από το πολιτικό δράμα του Ιρανού Τζαφάρ Παναχί μέχρι μια τρυφερή κωμωδία με πρωταγωνιστές τις δίδυμες Όλσεν, ακολουθούν πέντε cult ταινίες εμπνευσμένες από το ποδόσφαιρο, που ίσως δεν ήξερες.

Switching Goals (1999)

Με πρωταγωνίστριες τις αδερφές Όλσεν, το Switching Goals είναι μια ανάλαφρη αθλητική ταινία σε σκηνοθεσία του Ντέιβιντ Στάινμπεργκ. Η υπόθεση ακολουθεί τις έφηβες Σαμ και Έμα που έχουν διαμετρικά αντίθετες προσωπικότητες. Η Σαμ είναι λάτρης του ποδοσφαίρου, ενώ η Έμα ενδιαφέρεται περισσότερο για τα ρούχα, τη μόδα και τη δημοφιλία.

Green Street Hooligans (2005)

Η ταινία Green Street Hooligans (2005) ακολουθεί έναν Αμερικανό φοιτητή που αποβάλλεται άδικα από το Χάρβαρντ. Μετακομίζει στο ανατολικό Λονδίνο και μυείται στον βίαιο υπόκοσμο του αγγλικού ποδοσφαιρικού χουλιγκανισμού μέσω του χαρισματικού αλλά αδίστακτου ηγέτη των φανατικών οπαδών της Γουέστ Χαμ.

Mean Machine (2021)

Στην ταινία Mean Machine του Μπάρι Σκόλνικ, παρακολουθούμε έναν αστέρα του ποδοσφαίρου που φυλακίστηκε για συμπλοκή με την αστυνομία, ηγείται μιας ομάδας κρατουμένων σε έναν αγώνα.

Offside (2006)

Το πολιτικό δράμα του Jafar Panahi, Offside διαδραματίζεται στο Ιράν, όπου οι γυναίκες έχουν επίσημα απαγορευτεί από τις λεγόμενες «ανδρικές» αθλητικές διοργανώσεις. Τοποθετημένη τον Ιούνιο του 2005, όταν η ομάδα της χώρας νίκησε το Μπαχρέιν και προκρίθηκε στο Παγκόσμιο Κύπελλο, η ταινία ακολουθεί μια ανώνυμη οπαδό καθώς προσπαθεί να συμμετάσχει στις εορταστικές εκδηλώσεις με κάθε κόστος.

Τι Βλέπουμε όταν Κοιτάμε τον Ουρανό; (2021)

Η Λίσα και ο Γκιόργκι συναντιούνται τυχαία σε έναν δρόμο του Κουταΐσι και ερωτεύονται με την πρώτη ματιά. Προτού χωρίσουν οι δρόμοι τους, συμφωνούν να συναντηθούν την επόμενη μέρα. Δεν ξέρουν όμως πως η μοίρα τούς επιφυλάσσει κάτι διαφορετικό. Θα καταφέρουν να ξανασυναντηθούν; Και αν ναι, θα ξέρουν ποιοι είναι; Η ζωή συνεχίζεται κανονικά στην πόλη τους και το Παγκόσμιο Κύπελλο ξεκινά.