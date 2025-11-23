6 βιβλία που γίνονται ταινίες και θα δούμε τους επόμενους μήνες

Υπάρχουν αρκετά βιβλία που οι ιστορίες τους είναι ιδανικές για την μικρή και μεγάλη οθόνη.

Τελευταία, το έχω σκεφτεί για αρκετά που έχω διαβάσει.

Για παράδειγμα, θα μου άρεσε πολύ να δω να διασκευάζονται τα rom-com μυθιστορήματα της Ρόρι Γκίλμορ ή τα βιβλία του Τοσικάζου Καβαγκούτσι ή τα αστυνομικά αριστουργήματα του Ανδρέα Καμιλλέρι, που απ’όσο ξέρω στην Ιταλία έχουν γίνει σειρά και μάλιστα πολύ επιτυχημένη.

Μπορεί βέβαια αυτά να μην τα δούμε στην οθόνη (ποτέ δεν ξέρεις βέβαια), αλλά έρχονται τους επόμενους ταινίες βασισμένες σε βιβλία που έχουν κάνει θραύση. Ανυπομονώ για όλες τις ακόλουθες, ειδικά για την πρώτη, που έρχεται και πολύ σύντομα.

Διαβάστε περισσότερα στο jenny.gr