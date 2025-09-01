​6 γυναίκες σταρ που εμφανίστηκαν τελείως γυμνές στη μεγάλη οθόνη

Δεν είναι λίγες οι φορές που γυναίκες ηθοποιοί καλούνται να εμφανιστούν ημίγυμνες όταν υποδύονται κάποιο ρόλο, αλλά δεν είναι πολλές οι σταρ - ιδιαίτερα στο παρελθόν - που το τόλμησαν και «τα πέταξαν» όλα μπροστά στην κάμερα.

Από την Έμα Στόουν και τη Μάργκοτ Ρόμπι μέχρι την Τζένιφερ Άνιστον και την Αντζελίνα Τζολί, ας θυμηθούμε έξι μεγάλες σταρ του Χόλιγουντ που εμφανίστηκαν γυμνές για τις ανάγκες του εκάστοτε ρόλου που κλήθηκαν να υποδυθούν στη μεγάλη οθόνη.

Μάλιστα, κάποιες το ζήτησαν οι ίδιες από τον σκηνοθέτη τους, αφού έκριναν πως κάτι τέτοιο ήταν απαραίτητο για τον ρόλο.

Μάργκοτ Ρόμπι

Στα γυρίσματα της ταινίας «Ο Λύκος της Wall Street» η ίδια η Μάργκοτ Ρόμπι (Margot Robbie) επέμενε να εμφανιστεί εντελώς γυμνή παρά το γεγονός ότι ο σκηνοθέτης Μάρτιν Σκορτσέζε της είχε προτείνει να φοράει μια ρόμπα.

Όπως έχει εξηγήσει η ίδια σε συνέντευξή της, «Η Ναόμι δεν θα φορούσε ρόμπα. Το νόημα της σκηνής είναι ότι θα εμφανιστεί ολόγυμνη. Αυτός είναι ο άσσος στο μανίκι της».

Έμα Στόουν

Η πρώτη φορά που η Έμα Στόουν (Emma Stone) εμφανίστηκε γυμνή στην οθόνη ήταν στην ταινία του Γιώργου Λάνθιμου, «Η Ευνοούμενη» (The Favourite).

Μάλιστα, η ίδια ένιωσε τόσο άνετα στα γυρίσματα που δεν είχε κανένα θέμα να το επαναλάβει και έτσι εμφανίστηκε ξανά γυμνή και στην ταινία «Poor Things» το 2023.

Χάλι Μπέρι

Το 2001 η Χάλι Μπέρι (Halle Berry) πρωταγωνίστησε στην ταινία «Ο Χορός των Τεράτων» κερδίζοντας για την ερμηνεία της Βραβείο Όσκαρ Α' Γυνακείου Ρόλου.

Όπως έχει δηλώσει η ίδια, πριν ξεκινήσουν τα γυρίσματα είχε συζητήσει με τον συμπρωταγωνιστή της, Μπίλι Μπομπ Θόρντον (Billy Bob Thornton), για την ερωτική σκηνή που θα έπρεπε να γυρίσουν εντελώς γυμνοί:

«Και οι δύο συμφωνήσαμε να μην έχουμε αναστολές με τα σώματά μας, οπότε δεν ήταν μόνο η γυναίκα που εκτίθετο, και απλώς είπαμε: "Ας υπηρετήσουμε αυτούς τους χαρακτήρες"».

Αντζελίνα Τζολί

«Οι ερωτικές σκηνές είναι ούτως ή άλλως περίεργες, αλλά όταν κάνεις μια ερωτική σκηνή με ένα άτομο με το οποίο κάνεις πραγματικά σεξ; Ο μόνος τρόπος να το ξεπεράσουμε ήταν να μιλήσουμε για το παράλογο του πράγματος και να βεβαιωθούμε ότι κανείς δεν θα ένιωθε αμήχανα».

Τα παραπάνω είχε δηλώσει η Αντζελίνα Τζολί (Angelina Jolie) για τις γυμνές σκηνές που χρειάστηκε να γυρίσει με τον τότε σύζυγό της Μπραντ Πιτ (Brad Pitt) στην ταινία «By The Sea» το 2015.

Κέιτ Γουίνσλετ

Το 2001 στην ταινία «Iris» η Κέιτ Γουίνσλετ (Kate Winslet) υποδύθηκε τη μυθιστοριογράφο Άιρις Μέρντοχ όπου χρειάστηκε να εμφανιστεί γυμνή στην οθόνη.

Σύμφωνα με δηλώσεις της, όμως, για εκείνη το γυμνό δεν έχει καμία διαφορά από τις υπόλοιπες σκηνές.

«Απλώς μπαίνω μέσα και λέω, "Ας το κάνουμε γαμώτο" και μπαμ. Είναι προφανώς παράξενο. Αν παραπονιέσαι ή το αναβάλλεις, δεν πρόκειται να περάσει», έχει αναφέρει η ίδια.

Τζένιφερ Άνιστον

Σε επεισόδιο της τρίτης σεζόν του «The Morning Show» η Τζένιφερ Άνιστον (Jennifer Aniston) εμφανίστηκε εντελώς γυμνή για τις ανάγκες ερωτικής σκηνής με τον Τζον Χαμ (Jon Hamm).

Ωστόσο, αυτή δεν ήταν η πρώτη φορά που η Άνιστον γδύθηκε μπροστά στον φακό αφού το ίδιο είχε κάνει και το 2006 στην ταινία «The Breakup».

«Είναι μια από εκείνες τις σκηνές που κάπως τις ξεχνάς επειδή αγαπάς τόσο πολύ την ταινία και το σενάριο. Ήξερα ότι θα γυριζόταν με γούστο και φάνταζε τόσο αστείο στο μυαλό μου, που σκέφτηκα, "Λοιπόν, απλώς χαμογέλα και κάντο"», είχε δηλώσει η ίδια στο παρελθόν.