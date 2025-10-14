Αγνώριστη η Lady Gaga στο Devil Wears Prada - Η iconic εμφάνιση που θα συζητηθεί

Πριν από μερικές ημέρες, ενημερωθήκαμε πως η Lady Gaga θα βρίσκεται στο σίκουελ της ταινίας «Devil Wears Prada», τα γυρίσματα του οποίου έχουν ξεκινήσει από το καλοκαίρι.
Η τραγουδίστρια - η οποία τα τελευταία χρόνια υπηρετεί άρτια τον κινηματογραφικό χώρο - συμφώνησε να αποτελεί μέλος του cast και, μάλιστα, την περασμένη εβδομάδα είδαμε μερικές backstage φωτογραφίες από τα γυρίσματα.
Τόσο η ίδια όσο και οι υπεύθυνοι της ταινίας, έχουν κρατήσει κλειστά τα χαρτιά τους όσον αφορά στον ρόλο της, αφού επιθυμία τους είναι να μην προδοθεί η εξέλιξη της πλοκής.
Διαβάστε περισσότερα στο jenny.gr
- «Δεν συμπεριφέρεσαι έτσι σε μια έγκυο γυναίκα» – Η πρώτη αντίδραση του Σωτήρη Σκουλούδη για τον ΣΚΑΪ
- Ευρώπη και Ρωσία ετοιμάζονται για πλήρη σύρραξη: Νέος «χάρτης» αμυντικής ατζέντας για το 2030
- Μιλήσαμε με τον κ. Φρανκ, τον 72χρονο που μια μέρα ξύπνησε με 1 εκατ. subscribers στο YouTube
- Η ακριβότερη περιοχή στην Αθήνα για μια θέση πάρκινγκ - Το εξωφρενικό ποσό για να τη νοικιάσεις
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.